城市足球聯賽真能出“國腳”？還能火多久？

中評社北京10月16日電／據新華社報導，精彩對攻場面不斷，各方關注持續升溫，攪動文旅體商融合，“蘇超”“贛超”“漢超”等城市足球聯賽陸續舉辦，在各地掀起足球熱。業餘賽場上能出“國腳”？城超還能火多久？熱度能帶來什麼？這是“城超熱”帶來的思考題。



真能出“國腳”嗎？



“蘇超”南通隊球員上演“世界波”和倒鈎進球；“川超”南充隊球員腳後跟破門；“渝超”巫山紅葉隊球員中圈起腳，皮球飛出50多米入網。



各地城超精彩破門，讓球迷大呼過癮，“建議從‘蘇超’裡選國腳”“城超比職業聯賽更精彩”等討論一度頗有市場。



業餘賽事真能出“國腳”嗎？業內人士普遍認為：很難。



“草根球星與職業球員間，隔著一道專業鴻溝。”一位職業俱樂部球隊主教練坦言，很多在城超能踢出激烈攻防、漂亮進球的球員，在高級別職業比賽會很難適應，“比賽節奏和對抗強度完全不同”。



職業與業餘間的實力差距，其實在“蘇超”已有體現，南通隊以中乙聯賽的南通海門珂締緣俱樂部梯隊為基礎組隊，長期占據積分榜榜首。此前多場“難進一球”的常州隊，引進的中超河南隊隊員黃紫昌首場就破門，實力明顯高出場上球員一籌。



武漢體育大學足球學院副院長花楷表示，足球隊員能力水平一般在17歲左右就基本定型，剛好接近多數城超的報名最低年齡。“這個年齡段球員，只要前期沒有被職業隊挑中，後面再踢上高級別聯賽的機會寥寥。”