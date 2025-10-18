京台代表座談　共繪兩岸民間交流新願景

京台社團座談會在北京方恒酒店舉行（中評社 許思悅攝） 中評社北京10月18日電（實習記者 許思悅）10月16日上午，2025海峽兩岸社團交流節重要活動——京台社團座談會在北京方恒酒店舉行。北京市台辦主任霍光峰主持座談，北京市委常委馬駿，朝陽區委書記吳小傑，北京市台辦副主任劉先傳，朝陽區委常委韓雪等領導出席座談會。海基會前副董事長兼秘書長高孔廉等島內及海外僑界代表受邀參會。



霍光峰在開場發言中表示，儘管當前兩岸關係面臨複雜形勢，但要交流、要合作、要發展、要和平是兩岸同胞的共同心願。他堅信，通過持續深化各層級交流，兩岸終將迎來“雲開霧散”的美好前景，並代表主辦方對台灣嘉賓克服困難前來參會表示熱烈歡迎。



中國國民黨歸僑聯誼會名譽會長李沛表示，在關鍵時刻更應加強與大陸的交流，去年通過多方聯繫促成兩岸交流活動，今年亦繼續組織台灣青年參與海峽論壇及蒙古參訪團。他強調，歸僑群體自小深受中華文化熏陶，始終希望兩岸通過文化、經濟等多領域交流增進瞭解，並以和平方式實現統一、達到雙贏。他特別指出，應幫助台灣青年親身瞭解真實的大陸，避免因網絡信息產生誤解，並期待通過此次交流節深化學習、促進共識。



台灣獅子會創會總會長張超賢在發言中表示，首次前來北京參加海峽兩岸社團交流盛會深感榮幸。他分享了自己43年的國際獅子會服務經歷，表示將秉持獅子會創會時的熱忱與奉獻精神，結合各會創會會長的經驗傳承，致力於提升服務品質，增進海峽兩岸社團交流，共同踐行獅子會的服務宗旨。



高雄市新住民女性關懷協會理事長周池春在發言中首先特別說明了“新住民”稱謂的由來。她強調，兩岸同屬一家，不存在移民問題，因此堅持使用“新住民”這一稱謂。她介紹，目前台灣地區兩岸婚姻家庭已超過40萬對，僅高雄市就有4萬多陸配家庭。周池春從事兩岸交流工作已十六年，她形象地比喻兩岸是打斷骨頭連著筋的兄弟，而兩岸婚姻更是親上加親，成為連接兩岸的重要紐帶。她指出，近年來兩岸婚姻結構發生顯著變化，從早期以中介介紹為主轉變為現在多數是自由戀愛，婚姻品質明顯提升。



大高雄里長交流總會總幹事黃愈豐在發言中，首先以具體數據對比了北京與高雄兩市面積、人口及行政區劃，並回顧了北京與高雄開展社區交流取得的豐碩成果。黃愈豐強調，兩岸經貿往來始終緊密相連，儘管受島內政策影響，今年1至8月兩岸貿易額仍達2019.12億美元，同比增長8.9%。台灣有四萬多家企業在大陸設廠，僅朝陽區就有百餘家台企，“兩岸經貿是斷不了的”。他還通過機器人製造、科技研發等領域的全球占比，指出中國的經濟發展具有強大的競爭力。