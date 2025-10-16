美烏“亮斧”　俄如何接招？

中評社北京10月16日電／美國總統特朗普將於17日在白宮與烏克蘭總統澤連斯基會晤，預計雙方將商討美向烏提供“戰斧”巡航導彈問題。俄羅斯外長拉夫羅夫15日表示，美方若決定向烏提供“戰斧”，將對俄美關係造成巨大損害。



新華社報導，分析人士指出，美烏此時討論“戰斧”問題意在對俄施壓，烏方希望獲得對俄縱深打擊能力，增加談判籌碼。美方希望迫使俄方與烏方談判。不過，俄方有應對“戰斧”的能力，美方提供“戰斧”的意願和能力也有限，烏方即便獲得該導彈短期內也很難對局勢產生太大影響。



烏克蘭：獲得談判籌碼



澤連斯基最近加緊遊說特朗普向烏提供“戰斧”。他11日和12日接連兩天與特朗普通電話，13日高調宣佈本周將訪問華盛頓。他表示，他與特朗普會晤的主要議題將是“防空和遠程能力”以及“保持對俄壓力”。



“戰斧”是美制亞音速巡航導彈，最大射程超過2000公里。與此相比，美歐過去向烏克蘭提供的其他導彈最大射程衹有數百公里。據報導，早在去年9月澤連斯基提出“勝利計劃”時，就曾要求得到“戰斧”。俄羅斯媒體和專家說，如果將該導彈部署在烏克蘭，其打擊範圍最大能覆蓋整個俄中部地區並到達烏拉爾山脈等俄縱深腹地，首都莫斯科和聖彼得堡等大城市都將受到威脅。



除了射程遠，“戰斧”還能低空飛行，不易被雷達偵測到。美國戰爭研究所文章指出，這一特性能讓烏克蘭更容易打擊俄軍後方築壘地區負責保障和支持俄軍行動的脆弱目標，如後勤中心、能源設施等，從而大幅削弱俄軍在前線的作戰能力。



分析人士認為，在當前特朗普急於促成俄烏停火、烏方總體處於劣勢的背景下，烏方要求得到“戰斧”主要是為了增加對俄談判籌碼，釋放美國加大對烏支持的信號。澤連斯基此前說，烏克蘭獲得“戰斧”並不一定會使用，只要擁有它就能使俄羅斯重回談判桌。

