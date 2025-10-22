童立群答中評：賴兩岸政策失民心　將遭反噬

上海國際問題研究院台港澳研究所副所長童立群（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月22日電（記者 陳思遠）日前，上海國際問題研究院台港澳研究所副所長童立群就台灣相關問題接受中評社記者採訪。童立群強調，民進黨盲目增加防務預算迎合美國，是“賣台跪台”的表現。唯有下架民進黨，才能疏通三座“隱形堰塞湖”帶來的隱患。同時，大陸需堅持反干涉、反“台獨”，鞏固一個中國原則國際共識，營造有利於和平統一的國際環境。



中評社記者：賴清德近期民調顯著下滑，不滿其處理兩岸關係的比例暴增至63%。這是否表明其激進的“台獨”路線日益失去台灣主流民意的支持？您如何看待這種低支持度對其政策走向及台海穩定的影響？



童立群指出，當前島內民意明顯表現出對民進黨及賴清德的不滿和厭惡，這其中必然包含對其兩岸政策的不滿。她強調，賴清德本身就不是以主流民意支持上台的領導人，而是以“雙少數”身份上任，如今高達63%的民眾不滿其處理兩岸關係，更顯示其政策做法已失去民心。她認為，賴清德必須停止“台獨”路線。一方面“台獨”政策已經得不到民意支持，另一方面若繼續搞“台獨”，繼續挑釁兩岸關係，台海形勢將更加不穩定，賴清德也將會遭到更大的反噬。



中評社記者：台當局近期推動大幅增加防務預算，並出現高價採購爭議，同時承諾未來將防務支出提升至GDP的5%。您如何看待台灣對防務巨額投入的舉措？這會對台灣的民生經濟基礎造成何種影響？



童立群表示，台灣對防務巨額投入是一種“賣台跪台”的政策。她指出，民進黨當局從最初將防務預算提高至GDP的3%，到現在承諾提升至5%，實際上是按照美國的要求向10%的目標邁進。這種盲目增加防務支出的做法，將對台灣經濟社會產生不言而喻的負面影響。“從台灣的GDP來看，即使是之前百分之二點幾或一點幾的防務預算，已經對經濟民生造成了影響。”童立群強調，在當前島內民眾民生有各種困難情況下，將大量資金用於滿足美國的需要和要求，充分暴露賴清德是把美國的利益放在台灣民眾前面。

