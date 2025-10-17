達巍答中評：中美關稅博弈大概率以緩和為主

清華大學戰略與安全研究中心主任達巍（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月17日電（記者 陳思遠）在上海國際問題研究院台港澳研究所、美國研究中心創新工程報告討論會暨中美關係研討會期間，清華大學戰略與安全研究中心主任達巍接受了中評社記者採訪，對中美關稅博弈走向、APEC峰會對中美關係的影響、“特朗普2.0”對華策略等熱點議題進行分析。達巍認為，近期中美關稅博弈大概率以緩和為主，若兩國領導人能在APEC峰會進行會晤，就有利於中美達成相關協議，同時指出機制建設對破解協議落地難題的關鍵作用。



中評社記者：中美之間24%的暫停關稅即將到期，而中方也通過稀土管制等措施釋放談判信號。您如何判斷這一輪關稅博弈的短期走向？90天暫停期後的關稅政策是否會成為中美關係“動蕩”的新觸發點？



達巍認為，從整體態勢判斷，近期中美關稅博弈大概率會呈現緩和走勢，雙方大概率會繼續釋放積極信號，首腦會晤也有望如期舉行。對於即將到期的關稅，達巍推測，100%關稅有可能再次推遲。他分析，這種關稅調整模式已逐漸成為雙方在該領域的一種行為方式（pattern），近期雙方雖有抬高要價的動作，但隨後往往會走向緩和，核心原因在於當前中美雙方在經貿領域都存在需求，這一需求將推動短期博弈朝著緩和方向發展。即便90天暫停期結束，後續關稅政策也不會成為中美關係“動蕩”的新觸發點。



中評社記者：特朗普政府將額外關稅生效時間與APEC峰會錯開，中方稀土管制也設置了過渡期，雙方似乎都為對話預留了空間。特朗普政府的對華互動可能面臨“達成協議但執行困難”或“無法達成協議而加劇對抗”兩種情形。從當前態勢看，APEC峰會更可能成為哪種情形的轉折點？



達巍指出，從目前來看，APEC峰會肯定有利於中美達成協議。即便雙方未能在APEC峰會之前敲定協議，後續達成協議的可能性依然較大。他認為，短期內難以保證在APEC峰會前完成協議簽署，但雙方可能會採取“暫緩”舉措，例如推遲100%關稅的生效，同時兩國領導人可能會表示“團隊持續推進工作、爭取明年達成協議”的方向，這一目標更具現實性。總體而言，APEC峰會至少會為中美協議達成提供推動力，即便無法直接促成協議，也會為後續談判奠定積極基礎，因此無需過度擔心中美因無法達成協議而加劇對抗。

