外交部：中國以積極行動守護全球糧食安全

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京10月17日電（記者 海涵）10月16日是世界糧食日。外交部發言人林劍在當天例行記者會上表示，糧食安全事關人類生存之本。作為世界第一大糧食生產國，中國以不足全球9%的耕地養育了14億多人口，近年來糧食綜合生產能力持續提升，全球每5斤穀物就有1斤多產自中國，為維護全球糧食安全作出卓著貢獻。



有記者提到，不久前，聯合國糧農組織等發布《2025年世界糧食安全和營養狀況》報告指出，去年全球饑餓人口比例降低至8.2%，延續了近幾年穩步下降的趨勢，但仍有約6.73億人掙扎在饑餓線上，距離聯合國2030年可持續發展目標提出的“零饑餓”願景還有很長的路要走。



林劍表示，中國始終致力於通過國際合作改善全球糧食安全狀況、助力世界減貧進程。習近平主席提出全球發展倡議，將糧食安全作為八大重點合作領域之一。我們依靠自身努力，從聯合國糧農組織的技術受援國轉變為核心貢獻者，是糧農組織南南合作框架下資金援助最多、派出專家最多、開展項目最多的發展中國家。中國同140多個國家和地區開展農業合作，向發展中國家推廣1000多項農業技術，培訓超過1.4萬名雜交水稻專業技術人才，以實際行動助力解決全球南方糧食短缺問題，讓消除饑餓、消除貧困的全球願景逐漸變為現實。



林劍指出，從端穩自家飯碗的底氣到助力全球減貧事業的作為，中國以積極行動守護全球糧食安全，將繼續為加快落實聯合國2030年可持續發展目標、建設更加美好的世界作出不懈努力。

