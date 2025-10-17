【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
美財長籲盟友共同“去中國化” 外交部回應
http://www.CRNTT.com
2025-10-17 00:39:03
外交部發言人林劍（中評社 海涵攝）
中評社北京10月17日電（記者 海涵）就美國財長貝森特呼籲盟友“去中國化”，外交部發言人林劍16日在例行記者會上予以回應。
美國財長貝森特昨天稱，中方出台稀土出口管制措施是在“對抗世界”，並呼籲盟國“盡快去風險，實現供應鏈多元化以擺脫對華依賴”。
林劍就此指出，中方主管部門已多次闡述稀土出口管制政策的有關立場。中方出台的措施符合國際通行做法，目的是更好維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
10月16日外交部例行記者會全文
(2025-10-17 00:31:36)
外交部：將繼續貢獻中國智慧、中國方案
(2025-10-16 14:39:30)
加拿大新外長就任後首次訪華 外交部回應
(2025-10-15 00:33:43)
外交部：中國將以更開放的姿態鏈接全球市場
(2025-10-15 00:31:39)
外交部：新一輪中法戰略對話將舉行
(2025-10-15 00:30:06)
外交部10月14日例行記者會全文
(2025-10-15 00:24:49)
巴鐵不鐵？外交部辟謠：鐵杆友誼歷久彌堅
(2025-10-14 00:34:09)
外交部：菲方蓄意侵權挑釁是局勢緊張的根源
(2025-10-14 00:33:00)
外交部：加沙戰後治理應堅持巴人治巴原則
(2025-10-14 00:31:58)
外交部回應美關稅威脅：中方堅決反對
(2025-10-14 00:30:49)