美財長籲盟友共同“去中國化”　外交部回應
http://www.CRNTT.com   2025-10-17 00:39:03


外交部發言人林劍（中評社　海涵攝）
　　中評社北京10月17日電（記者　海涵）就美國財長貝森特呼籲盟友“去中國化”，外交部發言人林劍16日在例行記者會上予以回應。

　　美國財長貝森特昨天稱，中方出台稀土出口管制措施是在“對抗世界”，並呼籲盟國“盡快去風險，實現供應鏈多元化以擺脫對華依賴”。

　　林劍就此指出，中方主管部門已多次闡述稀土出口管制政策的有關立場。中方出台的措施符合國際通行做法，目的是更好維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。 


