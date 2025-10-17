中評現場：學者談台灣光復歷史與法理

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社北京10月17日電（記者 海涵 實習記者 邱姿爽）北京涉台研究聯席會議第十三次研討會10月15日上午在北京聯合大學舉行，與會學者圍繞“台灣光復的歷史與法理”主題展開深入探討，他們普遍表示，台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利。台灣光復有著充足的歷史與法理鐵證，不容篡改！“台灣地位未定論”是荒誕的無稽之談，絲毫改變不了台灣在法理和事實上屬於中國的現狀。

