韓國新任駐華大使盧載憲赴京履新

中評社香港10月16日電／韓聯社報導，韓國新任駐華大使盧載憲16日赴華履新。他在抵達北京首都機場後接受記者採訪時表示，將全力推動韓中關係更上一個台階。



盧載憲說，此時此刻，國際秩序面臨劇變，韓中關係也迎來了轉捩點，我深感責任重大。雖然各種課題堆積如山，但我將本著“愚公移山”的精神，為發展兩國睦鄰友好關係而竭盡全力。



對於中國國家主席習近平很可能借月底在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）非正式領導人會議之機而時隔11年訪韓一事，盧載憲表示，習近平主席對韓進行國事訪問將為推動韓中關係發展創造良好機遇。兩國領導人之間的友好和信賴關係有望借此進一步鞏固和加深，這將成為推動韓中關係邁上新台階的基石。



對於“中美貿易摩擦影響到韓企”的相關提問，盧載憲回答說，在全球經濟、安全等各領域瞬息萬變的情況下，包括大使、外交部在內的所有部門都應付出全方位的努力。企業和政府應在各個領域保持合作，尤其是為了確保稀土供應鏈安全，大使館也準備盡最大努力。



對於近期在韓國發生的“反華”集會問題，盧載憲表示，類似行為不可取，並令人擔憂。應嚴正應對有損兩國友好情感的行為，更加努力加深兩國國民之間的友好關係。



盧載憲就任儀式當天將在韓國駐華大使館舉行。由此，自今年1月前任大使鄭在浩離任以來，已空缺約9個月的韓國駐華大使一職塵埃落定。盧載憲是已故前總統盧泰愚之子，曾于2016年擔任中國成都市國際諮詢顧問團顧問，于2021年擔任韓中關係未來發展委員會社會文化分會委員長，為促進韓中交流作出貢獻。他8月底作為總統李在明特使團成員訪華，向中方轉交了李在明致習近平的親筆信。



另外，中國外交部發言人林劍當天在例行記者會上就盧載憲履新一事表示，中方歡迎韓國新任駐華大使盧載憲來華履新，期待他就任後為促進中韓關係健康穩定發展發揮積極作用，併為他來華履職提供便利。