朱中博：美國莫要把政治承諾當文字遊戲

中國國際問題研究院世界和平與安全研究所所長朱中博（中評社 海涵攝） 中評社北京10月19日電（記者 海涵）中國國際問題研究院世界和平與安全研究所所長朱中博15日在京參加北京涉台研究聯席會議第十三次研討會。他在發言中指出，《開羅宣言》《波茨坦公告》、中美三個聯合公報、聯大2758號決議等重大法理文件的權威性、嚴肅性必須得到尊重。中美三個聯合公報的中英文版都是雙方明確認可的，中文版的權威性、嚴肅性是樹立起來的，決不允許某些勢力去曲解中美雙方共同、嚴肅認可的文本文字，把政治承諾當文字遊戲玩。



朱中博認為，不論拜登政府，還是特朗普政府，都強調“從實力地位出發”對外打交道，骨子裡是搞“誰的拳頭大、胳膊粗，誰說了算”那一套“強權即公理”的邏輯。當前的美國政府對外打交道，更是只講“美國優先”、別的靠後，毫不掩飾地講對方手裡有牌沒牌、牌多牌少、牌好牌壞，不怎麼講國際規則法治，更不怎麼把聯合國、國際社會放眼裡。



朱中博說，這些年來，國際社會也一次次看到，美國常常對自己的國際承諾推翻、否定、逃避，對國際法合則用、不合則棄，對自己有用、有好處的規則就使勁鼓噪，而該履行責任、想逃避義務的時候，就對國際法搞無視、不遵守，乃至直接踐踏。國際社會也看到了，美國經常上演“退群毀約”或把自己和“小圈子”的“家法幫規”包裝、吹噓成“國際規則”，或者對國際法的落實搞雙重標準，甚至“以法之名”侵害他國正當權益，干涉他國內政，繞過聯合國單方面無理制裁甚至軍事攻擊其他主權國家。



朱中博指出，在涉及中美關係的法規文件、在涉台法理的問題上，美國也一向如此，內心深處自覺不自覺地要用此邏輯行事，因此經常對中方不信守承諾甚至背信棄義，經常一面承諾無意打“台灣牌”、強調不支持“台獨”，沒過一段時間就轉身在台灣問題上搞“以台制華”的各種動作。即便是白紙黑字寫得明明確確的聯大2758號決議、《開羅宣言》，美方照樣想要去挑戰挑釁，炒作謊言謬論，胡亂曲解。對於其在中美三個聯合公報的政治承諾，它也絞盡腦汁去狡辯，為其不履行對華承諾找借口，為其持續打“台灣牌”、干涉中國內政找理由。



基於此，朱中博強調，《開羅宣言》《波茨坦公告》、中美三個聯合公報、聯大2758號決議等重大法理文件的權威性、嚴肅性必須得到尊重。在中美聯合公報裡，美國白紙黑字是承認台灣是中國的一部分的，這些文字是很明確的、放在那裡的。三個聯合公報的中英文版都是雙方明確認可的，中文版的權威性、嚴肅性是樹立起來的，決不允許某些勢力去曲解中美雙方共同、嚴肅認可的文本文字，把政治承諾當文字遊戲玩。



朱中博指出，大國要有大國的樣子，信守承諾、履行義務是作為大國的基本素質。美國總是講自己是世界大國，那就展現大國的樣子，做到履責擔當和言而有信，不要老想著權力政治那一套舊時代的老戲碼。那套戲碼遏制不了中華民族偉大復興的腳步，更阻止不了中國必然統一的趨勢，也絲毫改變不了台灣在法理和事實上屬於中國的現狀。