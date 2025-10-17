快評：兩岸政治僵局下民間交流彌足珍貴

中評社快評/由北京海峽兩岸民間交流促進會和朝陽區人民政府共同主辦的2025海峽兩岸社團交流節的百團盛景，如穿透烏雲的陽光，昭示著民間力量在維繫和促進兩岸交流中的重要作用。這一盛會不僅是一場民間聚會，更是塑造兩岸和平統一大勢的民心工程。



儘管兩岸關係複雜嚴峻，但兩岸民間“要和平、要發展、要交流、要合作”的呼聲從未止息。此次360多位台灣嘉賓跨越海峽，近百社團深入對接，正是這股強大民意的生動體現。當政治管道阻塞，社團交流成為維繫兩岸情感、傳遞同胞情誼不可或缺的“臍帶”。



社團交流在塑造兩岸統一大勢中發揮重要作用，因其直抵兩岸融合的深層根基。從市集上飄香的台灣小吃到大陸老字型大小的匠心傳承，從文化舞台上的同台獻藝到社區治理的經驗分享——這些具體而微的互動，讓“兩岸一家親”從口號化為可觸可感的日常。當兩岸同胞在共同生活中體認血脈相連，在合作共贏中感受命運與共，統一便不再是抽象的政治目標，而是源自內心的歸屬選擇。



面對複雜嚴峻的台海形勢，深化民間交流更需智慧與定力。當百團牽手的溫度消融隔閡的堅冰，當百花齊放的合作繪就共同未來的圖景，兩岸同胞共享民族復興榮光的願景，便在民心交融的堅實土壤中悄然萌發。

