香港立法會選舉開啟回歸後最高質量新篇章

中評社北京10月17日電／據大公報報導，香港第八屆立法會選舉的提名期將於7天後的10月24日展開。昨日上午，特區政府在政府總部舉辦“行政立法同心治港創未來”研討會，邀請愛國愛港團體、社會各界代表、專家學者參加，探討第八屆立法會選舉的重要意義。



行政長官李家超在研討會致辭中指出，完善選舉制度後產生的第七屆立法會成績有目共睹，行政和立法機關按行政主導和愛國者治港的原則，有效良性互動，今屆立法會的議政質量高，效率亦高。第八屆立法會必將延續現屆立法會所展現的良好勢態，進一步展現行政主導和“愛國者治港”原則相適應下的良政善治，行政立法進一步互相配合、互相制衡，在創新改革中打開發展新局面。



李家超鼓勵愛國愛港立場堅定、有管治能力、熱心服務公眾的優秀人才積極參選，希望所有香港選民應履行公民責任，為自己、為香港投票，選出心儀的立法會議員，以履行立法會議員的重要工作，聯同特區政府，帶領香港深化改革、心系民生、發展經濟、同創未來。



第八屆立法會選舉是新選制下的第二次立法會選舉，也是“一國兩制”進入新階段後的第一次立法會選舉；同時，國家“十五五”規劃將於明年實施，香港融入國家發展大局進入了“加速期”，第八屆立法會的責任和使命愈發關鍵、更加重大。中央寄予厚望，內地開始關注，市民充滿期待。



隨著提名期臨近，立法會選舉大幕即將開啟，特區政府、廣大選民、有志於服務香港的優秀人才都應積極行動起來，把第八屆立法會選舉辦成香港回歸以來最高質量的選舉。



矢志不渝，重溫“五大原則”



李家超昨天在研討會致辭中全面回顧總結了第七屆立法會取得的成果。李家超認為，香港特區實現良政善治、立法會實現高效高質量議政，得益於完善香港特區選舉制度履行了五大重要原則：一是全面準確貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針；二是堅定維護國家主權、安全、發展利益；三是堅持依法治港；四是符合香港實際情況；五是提高香港特區治理效能。