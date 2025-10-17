政黨：積極參與立法會選舉　盡力爭取議席

中評社北京10月17日電／據大公報報導，第八屆立法會換屆選舉將於12月7日舉行。落實愛國者治港，健康的政治生態要不斷有新血注入。立法會兩大政黨民建聯、工聯會昨日都表明，會盡最大努力積極參與選舉，爭取議席。在香港由治及興進程中擔當作為，為“一國兩制”事業作出新貢獻。



民建聯：從政者要不斷自我提升



民建聯昨日表示，第八屆立法會選舉意義重大，民建聯將會全力參與，要向世界展示香港社會團結一心，努力推動經濟發展和民生改善，為國家發展和民族復興，以及“一國兩制”事業作貢獻。“民建聯懇請熱愛香港的選民都出來投票，盡公民責任”。



民建聯表示，落實“愛國者治港”，健康的政治生態要不斷有新血注入。民建聯過去33年，一直重視培養人才，推動新老交替。民建聯認為，回應市民期望，政團和從政者要不斷自我提升。“愛國者治港”，對從政者的品德和能力都有極高要求。民建聯過去四年努力推動自我改革，提出“提升自我、建設香港、報效國家、聯通世界”四個工作方向，科學調研掌握社情民意，加強和社會各界、學者協作，從完善治理角度研究分析問題，提出政策倡議，推動落地見效。



“民建聯將在香港由治及興進程中擔當作為，銳意進取，為‘一國兩制’事業和香港繁榮穩定作出更大貢獻”。