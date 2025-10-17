立法會議員：做好政策推動者與社會橋梁角色

中評社北京10月17日電／據大公報報導，多位出席“行政立法同心治港創未來”研討會的立法會議員表示，本屆立法會是完善選舉制度、落實“愛國者治港”原則後的第一屆立法會，實現了行政立法良性互動，成績有目共睹。他們相信，新一屆立法會將延續積極變化，擔當好政策推動者與社會橋梁的角色，促進各方通力合作，實現互利共贏。



主動提出具前瞻性建議



立法會議員陳克勤指出，行政與立法機關作為香港特區治理架構的核心支柱，既需相互制衡，也需緊密配合。本屆立法會是完善選舉制度、落實“愛國者治港”原則後的首屆立法會。今屆立法會在審議法案、撥款項目等方面展現出高效與高質量，審議通過的法案數量較上一屆大幅增加，撥款審批項目也顯著增多，為香港各方各面的發展提供有力支持。他相信，未來新一屆的立法會將延續今屆所展現的積極變化，進一步提升行政立法良性互動的水平，為香港提升治理效能，打開發展新局，惠及更多市民發揮更為關鍵的作用。



立法會議員劉業強認為，立法會議員不僅要準確反映地區及界別意見，更應具備宏觀視野，兼備大局觀、國家觀與國際觀，從香港整體利益出發，審視並處理各項公共事務。同時，立法會議員應該積極主動，不再沿用以往被動接收、被動審議的慣常做法。在配合政府推行政策的同時，更要主動提出具前瞻性與可行性的建議與方案，加快審議進程，確保政策更貼近民情、更契合實際，從而提升施政效能。此外，議員亦須強化自我管理、自我監督與自我完善，秉持公義、勇於擔當、積極作為，展現專業精神與責任感。