香港舉行高峰論壇探討粵港澳大灣區新機遇

中評社北京10月17日電／據新華網報導，2025粵港澳大灣區高峰論壇16日在香港舉行。論壇以“創新經濟 破局立新”為主題，與會人士共同探討粵港澳大灣區建設的無限機遇。



香港特區行政長官李家超表示，特區政府全力發揮香港在“一國兩制”下國家機遇和國際機遇的雙重叠加優勢，驅動大灣區發展。他從創新科技、金融貿易、基建聯通三方面介紹了香港如何擁抱變革，貢獻構建一流灣區。他說，粵港澳大灣區建設，本就是突破地域界限的區域協同發展，是國家新時代發展的重要引擎，更是香港融入國家發展大局的關鍵路徑。



香港特區政府政務司副司長卓永興認為，論壇主題契合特區政府大力發展創新產業和融入國家發展大局的方向。他發表了題為“智慧科技賦能銀發生活：從健康管理到樂齡社交的創新應用”的演講，分享特區政府如何與相關機構通過創新科技，便利和提升銀發一族在不同範疇的生活，達到長者“樂享耆年”和社會“產業創新”的雙贏目標。



中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，香港可進一步發揮好“內聯”及“外通”作用，內地企業“出海”發展已成為大勢所趨，香港可推進服務模式創新，助力更多大灣區企業“出海”。在數字經濟、綠色經濟、銀發經濟等領域的深化合作，將成為大灣區經濟轉型升級的重要動力。