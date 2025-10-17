未來之星範長江行動　港青暑期交流成果豐碩

2025“未來之星”、“範長江行動”暑期活動總結分享會昨日在香港樹仁大學舉行。（圖片來源：大公報） 中評社北京10月17日電／據大公報報導，2025“未來之星”“範長江行動”暑期活動總結分享會昨日在香港樹仁大學舉行。今年，“範長江行動”組織160多位學子兵分六路跨越祖國大江南北，在採訪和學習中發揚“記者永遠在路上”的精神，在邊走邊寫中切實瞭解祖國內地的發展。“未來之星”在今年暑假成功舉辦“星動成都”“星動北京”及“陝西尋根考察團”三場實習，幫助香港的大學生領略當地現代與歷史交融的人文氣息，瞭解內地行業特點及企業環境。



學生們在今個暑假開啟了“行走中的課堂”。他們在內蒙古騎馬射箭，邂逅非遺月餅。到山東凌晨摸黑追逐日出，更在江西探訪護林員聽取“東江水故事”。以夢為馬，不負時代，青年們用腳步丈量祖國大好河山，以青春視角記錄時代變遷，最生動的成長永遠在路上！



2025“未來之星”和“範長江行動”分享會活動由香港大公文匯傳媒集團聯合未來之星同學會、範長江行動同學會共同舉辦，中央政府駐港聯絡辦青年工作部、香港特區政府民政及青年事務局擔任特別支持機構。



搭建平台交流分享見聞



香港大公文匯傳媒集團副董事長、總經理鄭勇男致辭表示，“未來之星”與“範長江行動”是香港大公文匯傳媒集團旗下兩大極具影響力的青少年品牌活動，多年來持續為香港青少年搭建聯通內地，認識祖國的堅實橋梁。今年，首次將兩個活動的暑期活動總結會合併舉辦，通過深度融合兩大平台的優勢及資源，為香港青年學子搭建一個更具規模的交流平台。希望參與不同項目的學子得以在交流中分享見聞、碰撞思想，學習從多元視角中汲取智慧、拓寬認知，收穫更多成長與啟迪。



他祝願學子們永葆好奇之心、恪守求真之志、胸懷家國之情，將旅程中的收穫融入未來學習生活的點滴之中，以所見所學、所感所悟講述動人家國故事，在實現中華民族偉大復興的征程中，成就非凡自我、貢獻國家所需！



民政及青年事務局副局長梁宏正致辭表示，大文集團一直支持青年工作，還安排了許多豐富且特別的活動，讓年輕人親身感受國家發展，更好地培養和裝備我們的年輕人。他相信，通過今次暑期經歷，每位參與的年輕人不僅能在個人發展上獲得啟發，還能認識一群志同道合、積極向上的良師益友。