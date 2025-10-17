港青暑期赴內地交流　見證祖國發展

中評社北京10月17日電／據大公報報導，香港大學田季冉參與“範長江行動”內蒙古行活動，活動期間，她以實習記者身份深入體驗內蒙古風土人情，見證祖國發展脈搏，將課堂所學與實踐深度融合，留下諸多深刻感悟。



獲獎視頻結合歷史與當下



作為首次到訪內蒙古的參與者，田季冉對當地的認知從“想像中的草原”逐步走向立體。此次行程中，她先抵達城市，再深入草原，親身體驗了騎馬、射箭、摔跤的“男兒三藝”，感受傳統民俗的獨特魅力；在烏蘭察布之夜，她偶遇豐鎮月餅非遺傳承人，瞭解到這一擁有260多年歷史的傳統美食此前多流傳於內蒙古及西北局部地區，鮮少走向全國，如今，這款歷史悠久的月餅已從家庭小作坊走向規模化生產，銷售全國。



“這次行動讓我真正拋開學生稚氣，以實習記者的身份貼近祖國發展。”田季冉表示，她今次獲獎視頻聚焦四子王旗航天博物館，巧妙結合歷史與當下─80年前《大公報》曾在頭版刊發《日本投降矣！》的報導，80年後的同一天，她在這座航天器返回關鍵地點，記錄中國航天從“站起來”到“強起來”的飛躍。“80年前，鉛字宣告民族獨立；80年後，博物館的航天展品講述著新的自立故事。”她希望未來我們國家的發展能有更多《大公報》的新聞人一起去見證。



香港城市大學的黃逸飛今年參與“山東行”和“江西行”。更讓他難忘的，是一場“計劃外”的青春旅程。行程最後一天，黃逸飛等香港學子們突發奇想，拉上兩位山東大學新聞學本科生，“凌晨三四點就爬起來，摸黑去日照海邊等日出。”這場魯港學子的“日出之約”，後來變成了一篇鮮活的新聞稿。“他們專業基礎超扎實，我跟著學了不少新聞學理論；還聊到生活細節─比如山東人吃飯用盤子，我們華南習慣用碗，特別有意思！”