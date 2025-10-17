科學館邵逸夫獎展　讓公眾感受頂尖研究

展覽設有互動展板，讓參觀者能深入淺出地瞭解相關科學知識。（圖片來源：大公報） 中評社北京10月17日電／據大公報報導，香港科學館今日（17日）起在一樓大堂舉行“2025邵逸夫獎展覽”，介紹本年度各邵逸夫獎得獎者及其傑出貢獻，並透過互動展板深入淺出地闡述相關科學知識，引領公眾探索這些頂尖科學家的研究之旅。展期至12月17日，免費入場。



“邵逸夫獎”於2022年成立，每年設有三個獎項，分別為“天文學獎”、“生命科學與醫學獎”和“數學科學獎”。



本年度的“天文學獎”由兩位學者平分，分別是加拿大理論天體物理研究所教授暨多倫多大學教授約翰.理察.邦德，及英國劍橋大學天體物理學榮休教授（1909）喬治.艾夫斯塔希歐，以表彰他們在宇宙學方面的開創性工作，特別是對宇宙微波背景輻射漲落的研究。相關預測已得到大量地面、氣球和太空觀測儀器的驗證，從而精確測定出宇宙的年齡、幾何結構和質能含量。



“生命科學與醫學獎”頒予德國馬克斯普朗克生物化學研究所榮休所長暨科學會員及中國上海科技大學特聘教授沃爾夫岡.鮑邁斯特，以表彰他對於冷凍電子斷層成像技術的開創性研發和應用。該三維可視化成像技術能呈現蛋白質、大分子復合物和細胞間隙等生物樣本在自然細胞環境中的狀態。



“數學科學獎”則頒予中國北京雁栖湖應用數學研究院及清華大學丘成桐數學科學中心教授深穀賢治，以表彰他在辛幾何學領域的開創性工作，特別是預見如今被稱為深穀範疇的存在，該範疇由辛流形上的拉格朗日子流形組成。