美國前總統國家安全事務助理遭起訴

美國前總統國家安全事務助理博爾頓 中評社北京10月17日電／據新華社報導，美國馬里蘭州聯邦地區法院一個大陪審團16日決定，對曾在特朗普首個總統任期內任總統國家安全事務助理的約翰·博爾頓提起訴訟，罪名包括非法存儲和傳輸機密信息等。



起訴書包含18項罪名，指控博爾頓“濫用”總統國家安全事務助理的職權，將超過1000頁有關其“日常工作活動”的信息分享給與其有親屬關係且無權查看此類信息的人員。起訴書還指控博爾頓在家中非法保存與國防相關的“文件、文字和筆記”，其中包括最高機密級別的信息。



博爾頓當天發表聲明，否認有不當行為，同時指責“（特朗普）利用司法部來指控那些他認為是敵人的人”。博爾頓的律師阿貝·洛厄爾也發表聲明說，這一案件的“根本事實多年前就已調查並解決”，博爾頓的日記記錄“並非機密，僅與其直系親屬共享，聯邦調查局早在2021年就已知曉”。



今年8月，聯邦調查局搜查了博爾頓的住所和辦公室。美媒根據此前未公開的法庭文件報導，聯邦調查局從博爾頓辦公室查獲了多份標有“機密”“秘密”的文件。洛厄爾對此表示，許多文件都曾在博爾頓所著回憶錄出版前獲得審查批准，其中許多文件已有數十年歷史。



博爾頓任總統國家安全事務助理僅一年多就於2019年9月被解雇。他在其2020年出版的回憶錄中批評特朗普的外交政策和政府方針。特朗普曾指控該書包含“高度機密信息”，博爾頓“沒有獲得批准”出版。美司法部曾就此對博爾頓展開調查。



博爾頓2024年初再次出書，在書中稱特朗普“不適合當總統”。特朗普今年1月再次入主白宮後，立即下令剝奪博爾頓的安保待遇，並吊銷博爾頓的涉密許可，理由是博爾頓在回憶錄中洩露“在政府任職期間獲得的敏感信息”。