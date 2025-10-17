米蘭冬奧會公布開幕式主題

中評社北京10月17日電／據新華社報導，2026年米蘭－科爾蒂納冬奧會組委會16日在米蘭公布了開幕式主題“Armonia”（意為“和諧”），並介紹了整體創意構想及首批參與人員。



開幕式將於2026年2月6日在米蘭聖西羅體育場舉行。據介紹，開幕式將以一場融合視覺與情感的旅程，展現意大利的美感、創造力與文化特質，貫通藝術與創新、自然與城市、傳統與未來。



組委會表示，“Armonia”將作為整場演出的核心主題，貫穿想象與美的線索，從達·芬奇及偉大的創造者們，到意大利設計、音樂與優雅風格。開幕式將展示意大利各領域人才的風采，從藝術家、運動員到塑造未來的年輕一代。



按照米蘭—科爾蒂納冬奧會創新的“多中心”模式，開幕式也將通過米蘭、科爾蒂納、瓦爾特利納和菲耶梅穀四地的聯動，呈現一場共享慶典。當天公布的聖西羅體育場舞台設計同樣體現了這一理念，象徵著連接冬奧會各賽區的共同願景。



活動上，米蘭冬奧會組委會主席喬瓦尼·馬拉戈表示：“‘Armonia’不僅是一個主題，更是我們向世界的承諾。在這屆冬奧會上，高山將與城市對話，意大利將展示團結、包容與激勵的力量。”



此外，組委會還公布了首位確認參與開幕式演出的演員——意大利女演員馬蒂爾達·德·安吉利斯。她將作為開幕式故事線的引領者之一，代表意大利與世界之間的創意對話。曾執導多場奧運會開幕式的馬爾科·巴利奇將擔任創意團隊負責人。



巴利奇在接受新華社記者採訪時表示：“我們擁有一支經驗豐富的意大利團隊，成員來自不同的藝術與娛樂領域。我相信我們將呈現出一場意義深遠的演出，向年輕一代傳遞和平與和諧的價值觀。我堅信，這種情感共鳴將觸動世界各地的觀眾。”