香港幼稚園國民教育津貼延至2027年

中評社北京10月17日電／據大公報報導，2024年施政報告提出一系列在校園內外推展愛國主義教育的指標，近日教育局回復指標查詢時表示，該項措施在2024／25學年的推行情況符合理想。



教育局昨日發出通告，公布參加“幼稚園教育計劃”的幼稚園現行的“一筆過家長教育津貼”、“推廣中華文化及藝術津貼”及其優化版，以及“家校合作推展國民教育津貼”即日起合併為“整合一筆過津貼”，其使用期限亦將延長或整合至2027年8月31日，以提高津貼運用的靈活性、效益和協同效應。



延長使用期限至2027年



教育局指出，有見業界近年積極推動國民教育及家長教育，且已積累不少寶貴經驗，經審慎考慮後決定即日起將三項津貼合併成“整合津貼”，並將“整合津貼”的使用期限延長或整合至2026／27學年，即2027年8月31日；且幼稚園只需於2027年11月30日或以前提交一個運用報告，以提高津貼運用的靈活性、效益和協同效應，進一步推展及深化國民教育、家校合作及家長教育，以及減省學校的行政工作。



局方表示，參加計劃的幼稚園按校本發展需要靈活運用“整合津貼”，不受限於個別津貼的原定獲批款項或餘額。“整合津貼”的適用範疇如下：開展有系統的家長教育課程；設立或優化學校網頁內的“家長園地”專頁，透過公開的平台分享家長教育資訊；設計及推行校本活動，讓兒童認識中華文化及藝術的不同面貌，學習欣賞傳統的美與善，從而培養他們對國家的歸屬感、自豪感和愛國情懷；及舉辦與國民教育相關的校本家長教育課程或親子活動，加深家長對中華文化和國家發展的認識，從而幫助子女培養國民身份認同。



局方強調，學校毋須為原有津貼餘額向教育局提交額外運用報告，惟幼稚園的校董會須監察及確保津貼賬目紀錄正確無誤。