會晤與戰斧成為美俄對話新話題

8月15日，美國總統特朗普（後右）與俄羅斯總統普京（後左）在美國阿拉斯加州安克雷奇市埃爾門多夫－理查森聯合軍事基地舉行會晤後共同出席聯合記者會。 中評社北京10月17日電／據新華社報導，美國總統特朗普16日說，他與俄羅斯總統普京進行了通話，雙方將在匈牙利舉行面對面會晤。俄總統助理烏沙科夫當天證實雙方通話，稱普京表示，“戰斧”不會改變俄烏戰局。



特朗普：將與普京在布達佩斯會晤



特朗普16日在社交媒體上發文說，他當天與普京進行了長時間通話，主要討論結束俄烏衝突及其後的俄美貿易等議題。雙方將在匈牙利首都布達佩斯舉行面對面會晤。



特朗普寫道，他和普京的通話“富有成效”“取得很大進展”。雙方同意下周舉行美俄高級別會晤，美方代表團將由國務卿魯比奧率領，會晤地點有待確定。在高級別會晤後，他和普京將在布達佩斯會晤，談論如何結束俄烏衝突。特朗普沒有提及美俄領導人會晤的日期。



白宮發言人萊維特當天對媒體記者表示，特朗普與普京通話持續兩個多小時。她說，特朗普仍然相信“有可能”讓普京與烏克蘭總統澤連斯基就結束俄烏衝突舉行直接談判，“我認為總統（特朗普）根本沒有關閉這扇門”。



不過，在回答關於普京是否承諾舉行美俄烏領導人三方會晤的提問時，萊維特只是說，普京承諾與特朗普坐下來談。



匈牙利總理歐爾班當天在社交媒體上發文，證實特朗普與普京計劃在布達佩斯會晤，並說，“我們準備好了”。