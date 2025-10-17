理大九間初創企業　杜拜展成果

中評社北京10月17日電／據大公報報導，香港理工大學（理大）九間初創企業，近日參加在杜拜舉行的GITEX North Star Expand（GITEX），並在專屬展館內展示創新成果。其中理大初創企業“BluePin（藍點子）”成功入選GITEX的旗艦創業比賽“Supernova Challenge”及TASMU加速器計劃。



理大：助探索市場連結國際



理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒教授表示，理大以獨特的初創生態系統─Poly Ventures為傲，為初創企業在創業的各個階段提供全面支援。學校透過指導初創企業參加GITEX等國際平台，協助他們探索新市場、連結國際投資者，並建立具影響力的合作夥伴關係。據悉，九間初創企業展出多項創新成果，包括智能酒店解決方案、藻類光生物反應器系統、先進超聲波成像技術及人工智能驅動的數碼健康平台等等。



入選多項賽事的BluePin提供一體化及智能酒店解決方案，涵蓋自助入住、即時付款及提取匙卡等服務，旨在提升賓客體驗並優化酒店運營效率。據悉，該方案兼容多種支付網關和匙卡編碼器，靈活適應不同企業需求，已應用於8個地區、17個城市的70多家酒店，覆蓋超過4萬間客房。此外，BluePin的法規遵循業務支援新加坡的電子訪客認證、中國公安部標準及澳門治安警察局標準，確保跨境應用。



至於綠色環保，藻碳科技有限公司則致力提供創新碳捕捉方案，其研發的藻類光生物反應器系統，能夠自動捕捉二氧化碳並轉化為有價值的產品，有效對抗碳排放。樹聯綠碳科技有限公司研發的“樹木健康監測和風險評估系統”能預測樹木倒塌，模擬修剪影響，提供早期預警。此平台使用區塊鏈技術，確保碳報告公開透明，並為樹木提供極端天氣保險保障。目前該技術已應用於日本、新加坡、印尼、中國內地和英國，並正向北美市場擴展，支援城市林業數碼管理，打造更安全、綠色的城市。