簡朴房與網約車條例解決“老大難”問題

中評社北京10月17日電／據大公報報導，第七屆立法會秉持務實、高效的原則審議法案，在四年會期內取得了顯著成果。立法會制定了多項對香港長遠發展極為重要的法案，不僅解決了困擾社會多年的“老大難”問題，更為香港的未來提供了更佳的發展條件。



剛過去的10月15日，立法會三讀通過《2025年道路交通（修訂）（網約車服務）條例草案》，代表爭議了超過10年的網約車議題走出重要的一步，日後網約車平台、私家車和司機三方，都需要領牌才可以提供服務，否則屬於犯法，要付上刑責，最嚴重可以判監。



取消強積金對衝



條例要求網約車平台、車輛及司機須各自領取牌照，網約車車齡最多12年，只可登記車主為司機，違規車主司機及平台均須罰款最少1萬元。政府計劃明年上半年向立法會提交規管細節的附屬法例，明年年中完成相關立法程序，料持牌網約車平台可於明年第四季內開始營運。



解決住屋問題一直都是本屆政府施政的重中之重，立法會9月26日三讀通過《簡朴房條例草案》，為出租住宅樓宇分間單位引入規管制度，以確保分間單位能提供安全和合理的居住環境，並要求住宅樓宇分間單位須符合一系列有關居住環境的最低標準，包括內部樓面面積、樓底淨高度、消防安全、結構安全、照明及通風、廁所、供水點及水電表等，以及取得“簡朴房”認證，方可合法出租作居住用途。



勞工界爭取多年取消強積金對衝，亦在本屆立法會上終於獲得通過。2022年6月9日，立法會以72票贊成、5票反對、12票棄權，三讀通過《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》。該法例已於今年5月1日正式生效，雇主不得使用強積金強制性供款累算權益抵銷雇員在該日期後雇用期所衍生的遣散費和長期服務金。至於雇主為雇員作出的自願性供款累算權益及按雇員服務年數支付的合約酬金，則仍可抵銷遣散費和長期服務金。