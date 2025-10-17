香港學校流感爆發　開學至今451宗

衛生署衛生防護中心呼籲盡快接種季節性流感疫苗。（圖片來源：大公報） 中評社北京10月17日電／據大公報報導，本港流感活躍程度持續上升，多間學校和院舍爆發流感樣疾病。衛生署衛生防護中心昨日呼籲所有年滿6個月或以上的人士，盡快接種季節性流感疫苗（個別有已知禁忌症的人士除外），以減低重症及死亡的風險。



小學占244宗 幼園43宗



本港現時正處於夏季流感季節，流感活躍程度持續上升。中心最新監測數據顯示，過去一周（10月5至11日），呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比為12.02%，高於前一周錄得的9.70%，並已超越今年初冬季流感季節最高一周的10.54%。



目前主要流行的病毒為甲型（H3）流感，占整體病毒檢測接近8成，其次為甲型（H1）流感，約占一成多，餘下為乙型流感。公立醫院住院病人被診斷為流感的入院率，為每一萬人有0.67宗入院個案，高於前一周的0.62宗。學校或院舍的流感樣疾病爆發個案近兩周亦有所上升，截至前日（15日），自9月開學以來，涉及學校的流感樣疾病爆發個案共有451宗，包括幼稚園／幼兒中心（43宗）、小學（244宗）及中學（164宗）。同期，中心錄得9宗涉及兒童流感嚴重和一宗死亡個案，年齡介乎3至17歲，其中8人過往的健康狀況良好。



為提高季節性流感疫苗接種率，中心今年已提早於6月初開始接受學校報名參加季節性流感疫苗學校外展計劃。在政府和社會各界（包括醫療界和學校等）的共同努力下，目前已有約2300間學校（總數的99%）會舉行流感疫苗學校外展活動，當中超過1330間學校（58%）會於本月底或之前進行外展活動，而約2160間學校（94%）則會於下月底或之前進行，分別較去年的45%和83%為高。現時共有約410間學校已舉行外展活動，當中最早的已於9月29日舉行。



中心總監徐樂堅表示，在學校的通力合作下，本季度的學校外展活動普遍將較上一季度早完成。然而，因應今年夏季流感的出現，加上近期的流感活躍程度和學校爆發宗數上升，已敦促相關學校，在可行的情況下進一步提早接種疫苗的外展活動服務。經中心全力協調後，有15間學校（包括7間中學、2間小學和6間幼稚園／幼兒中心），將原訂於今年12月或明年1月的外展活動提前至下月底前舉行。中心會繼續積極聯絡其餘的相關學校，以提供可行協助。