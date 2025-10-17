港醫療經常開支逾2512億　年升8.6%

中評社北京10月17日電／據文匯網報導，在香港人口老齡化情況下，公共醫療開支顯著增加。特區政府醫務衛生局昨日發表2023／24年度《本地醫療衛生總開支賬目》，該年度醫療衛生經常性開支高達2，512.07億元，較上一個年度（不包括2019冠狀病毒病相關開支）增加約200億元，升幅8.6%，近52%用於公共醫療系統，十年間升一倍；人均醫療衛生經常性開支為33，334元。隨著長者人口由164萬增至2036年的244萬，令醫療體系面對嚴峻挑戰，公營醫療收費改革迫在眉睫，對於明年起公立醫院上調藥物收費及急症室等費用，醫衛局強調調整收費對增加收入作用不大，但額外收入會全數投入公營醫療系統中。



特區政府醫務衛生局總數據科學家（數據分析）徐麗卿昨日分析指出，2023／24年度醫療衛生經常性開支中，公共醫療衛生占51.8%（1，300.72億元），占本地生產總值4.3%，是十年前2.9%的1.5倍，與同期65歲及以上人口比例的增長率相若，反映人口老化是帶動有關升幅的主要因素之一。



現時市民特別是長者高度倚賴公營醫療系統的住院及日間住院服務，根據統計，平均每千名長者人口的病人總住院日次是非長者的5.3倍，而每名長者人口的醫管局人均服務成本，則為每名非長者人口的4.3倍。



香港長者人口會由2023年年中的164萬，增至2036年年中的244萬，並推算於2046年年中達275萬。隨著人口持續老化及慢性疾病增加，香港醫療體系特別是公營醫療系統的可持續性將面臨不少挑戰。



醫衛局副秘書長胡偉文指出，由於長者醫療成本較年輕人高，住院機會亦較多，他反問：“醫療開支增加難免有這個趨勢，但這趨勢會如何走向？快與慢？有多高或多少？”



逾九成市民依賴公院住院服務



私人醫療衛生支出方面，2023／24年度相關支出占香港醫療衛生經常性開支48.2%（1，211.35億元），占本地生產總值4%，過去10年私人購買的醫療保險及雇主提供的醫保計劃，占私人支出比例由33.4%增至44.8%，成為日益重要的私人醫療服務資金來源。特區政府於2019年4月推出的自願醫保計劃，截至去年底保單高達142.8萬張，但自願醫保未能改變市民向公院求醫的傾向，近九成二市民都依賴公立醫院的住院服務，選擇私家醫院只占約8%。



為提升香港醫療體系的可持續性，胡偉文表示，特區政府正全面深化醫療體系改革，包括積極發展基層醫療，以扭轉“重治療、輕預防”的醫療體系，更好發揮家庭醫生預防、診治和管理慢性疾病作用，減少或推遲使用費用較高昂的第二層及第三層醫療服務（包括急症和療養住院服務；複雜及昂貴的醫院護理服務）。