商務部回應批准稀土出口等國際經貿問題

中評社北京10月17日電／商務部16日舉行例行新聞發佈會，商務部新聞發言人何咏前就批准稀土出口等經貿問題回應外界關切。



有記者問：有歐洲企業在等待商務部批准他們的稀土出口申請時擔心需要停產。請問，商務部考慮安排綠色通道來減輕相關企業的壓力嗎？



何咏前表示，此次出台的稀土出口管制措施是中國政府依法依規完善自身出口管制體系的正常行為，並非針對特定國家和地區，只要是用於民用用途的、合規的出口申請，都可以獲得批准。中方將在措施實施的過程中，不斷優化許可流程，縮短審核時間，積極考慮適用通用許可、許可豁免等便利化措施，有效促進合規貿易。



另有記者問，美國貿易代表賈米森·格里爾表示，是否避免美國對中國產品實施100%的新關稅取決於中國，他還稱自己相信仍有機會解決關於關鍵礦產限制的爭議。對此，中國有何評論？其他國家是否已就新的稀土出口管制措施尋求澄清？



何咏前表示，中美馬德里經貿會談後，美方不顧中方反覆勸阻，短短20余天，密集出台20項對華打壓措施，嚴重損害中方利益，破壞雙方經貿會談氛圍。特別是9月底，美方出台了出口管制實體清單穿透性規則，事實上將數千家中國企業延伸列入“實體清單”；同時，不顧中方磋商誠意，執意于10月14日落地對華造船“301”調查港口費措施，對中方利益造成嚴重損害，消極影響極為惡劣。



何咏前指出，中方對美方一系列做法強烈不滿，堅決反對。希望美方珍惜經貿會談成果，立即糾正錯誤做法，中方願與美方在相互尊重基礎上，通過平等對話的方式妥善解決各自關切。



何咏前說，中方在措施出台前，已通過雙邊出口管制對話機制向包括美國在內的各有關國家和地區進行了通報，澄清政策目標，減少誤解誤判，部分國家和地區表示理解，願意並正在與中方積極開展溝通協作。

