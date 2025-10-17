王毅會見瑞典外交大臣斯蒂納加德

中評社北京10月17日電／10月16日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見瑞典外交大臣斯蒂納加德。



新華社報導，王毅表示，瑞典是歐盟重要國家，是第一個同新中國建交的西方國家。過去幾年，兩國關係遭遇一些挫折，需要雙方面對面交流、重建互信。中瑞歷史文化、社會制度雖然不同，但過去75年的發展歷程表明，只要雙方相互尊重、平等相待、求同存異，就可以實現互利共贏、相互成就。雙方應堅持伙伴而非對手的定位，堅持合作大於分歧的基調。希望瑞方以獨立自主的戰略思維和長遠眼光看待和發展中瑞關係。



王毅指出，今年是中瑞建交75周年。習近平主席同卡爾十六世·古斯塔夫國王互致賀電，一致同意深化兩國務實合作，推動中瑞關係不斷發展。中方願同瑞方認真落實兩國元首共識，用好經貿領域機制性對話，擴大貿易投資、科技創新、生命健康、數字經濟、綠色發展等領域務實合作，深化在氣候變化等多邊事務中的溝通協調，共同推動雙邊關係回到正確軌道並不斷健康穩定發展。為鼓勵支持更多瑞典民眾來華感知真實的中國，中方願對瑞典實施免簽政策，進一步開展人文交流。希望瑞方為推動中歐關係健康發展發揮建設性作用。



斯蒂納加德表示，很高興成為16年來首位訪華的瑞典外交大臣。瑞典是首個同中華人民共和國建交的西方國家，75年前瑞典就承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。瑞方高度重視對華關係，堅持一個中國政策。瑞方願本著相互尊重精神，同中方加強對話，增進瞭解互信，妥善處理分歧。過去75年瑞中關係取得積極成果，未來合作潛力巨大、前景廣闊。瑞方願同中方打造互利均衡的經貿關係，加強在貿易投資、科技創新、綠色轉型等領域合作，深化教育、人文等領域交流合作。感謝中方對瑞典施行免簽政策，相信這將有力推動更多瑞典人民來華，增進對中國的瞭解。瑞方重視中國在國際事務中發揮的重要作用。祝賀中方成功舉辦全球婦女峰會，讚賞中方宣佈應對氣候變化新一輪國家自主貢獻。瑞方堅定支持開放自由的貿易體系，支持加強對話合作。



雙方還就烏克蘭危機等國際和地區問題交換了意見。