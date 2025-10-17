特朗普：與普京通了電話　將在匈牙利會晤

中評社北京10月17日電／美國總統特朗普16日在社交媒體上發文說，他當天與俄羅斯總統普京進行了長時間通話，主要討論結束俄烏衝突及其後的俄美貿易等議題。雙方將在匈牙利首都布達佩斯舉行面對面會晤。



新華社報導，特朗普寫道，他和普京的通話“富有成效”“取得很大進展”。雙方同意下周舉行美俄高級別會晤，美方代表團將由國務卿魯比奧率領，會晤地點有待確定。在高級別會晤後，他和普京將在布達佩斯會晤，談論如何結束俄烏衝突。特朗普沒有提及美俄領導人會晤的日期。



俄羅斯總統助理烏沙科夫16日證實，特朗普提議在布達佩斯舉行美俄領導人會晤，普京表示支持。



白宮發言人萊維特當天對媒體記者表示，特朗普與普京通話持續兩個多小時。她說，特朗普仍然相信“有可能”讓普京與烏克蘭總統澤連斯基就結束俄烏衝突舉行直接談判，“我認為總統（特朗普）根本沒有關閉這扇門”。



不過，在回答關於普京是否承諾舉行美俄烏領導人三方會晤的提問時，萊維特只是說，普京承諾與特朗普坐下來談。



匈牙利總理歐爾班當天在社交媒體上發文，證實特朗普與普京計劃在布達佩斯會晤，並說，“我們準備好了”。



特朗普定於17日在白宮會晤澤連斯基。據美國媒體報道，澤連斯基說，他與特朗普會晤的主要議題將是加強烏防空和遠程打擊能力，以及保持對俄壓力。



8月15日，特朗普與普京在美國阿拉斯加州安克雷奇市舉行美俄領導人4年多來首次面對面會晤，但未達成任何協議。俄烏停火談判迄今陷入僵局。9月下旬，特朗普宣稱，他認為在歐盟和北約支持下，烏克蘭有望“贏回全部領土”。



近期，特朗普再三放話稱，正考慮經北約歐洲成員國向烏克蘭提供射程可覆蓋俄首都莫斯科的“戰斧”巡航導彈。俄羅斯外交部長拉夫羅夫本月15日表示，美方若決定向烏提供“戰斧”導彈，將對俄美關係造成巨大損害。