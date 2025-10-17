美國商會起訴特朗普政府提升H-1B簽證費用

中評社北京10月17日電／美國商會16日就特朗普政府將H-1B簽證費用升至10萬美元在首都華盛頓特區提起訴訟，稱這一舉措將損害美國企業的利益。



新華社報導，美國商會當天在其官網發表聲明說，特朗普政府這項新舉措不合法，因為它凌駕於《移民與國籍法》中管理H-1B項目的條款之上。



美國商會執行副總裁兼首席政策官尼爾·布拉德利表示，新費用將使美國僱主、特別是初創企業和中小型企業難以利用H-1B項目，而該項目由美國國會確定，旨在保證各種規模的美國企業都能獲得在美國發展業務所需的全球人才。



美國商會成立於1912年,代表美國大量不同規模、行業和地區的企業和貿易協會。這是自今年1月特朗普再次入主白宮以來，該商會首次對特朗普政府提起訴訟。



在美國商會提起訴訟前，10月3日，美國汽車工人聯合會、美國大學教授協會等數家機構已在加利福尼亞州舊金山聯邦法院就特朗普政府提高H-1B簽證費用提起訴訟，要求阻止政府實施這一舉措。



特朗普9月19日簽署公告，將企業為H-1B簽證申請人支付的費用提高至10萬美元，並稱此舉旨在確保美國引進的是高技能、不能被美國人替代的人才。此前，企業為H-1B簽證支付的費用通常在數千美金。



H-1B簽證是美國一種臨時工作簽證，允許美國公司雇傭外籍專業技術人員，以填補國內難以找到合適人才的職位空缺，主要被美國科技企業用於吸引高學歷外籍人才。美國媒體分析，新的高額簽證費用將影響亞馬遜、微軟、谷歌等科技巨頭，這些公司一直依賴H-1B簽證項目來雇用包括軟件開發工程師在內的外國員工。美國哥倫比亞廣播公司報導說，這一計劃可能適得其反，因為它或將促使美國公司將工作崗位轉移到海外，尤其是在研發等專業領域，也可能進一步減少有意來美國留學的國際學生。