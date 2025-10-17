向烏提供“戰斧”存疑？特朗普：不能掏空家底

中評社北京10月17日電／美國總統特朗普16日說，他與俄羅斯總統普京進行了通話。俄總統助理烏沙科夫當天證實雙方通話，稱普京表示，“戰斧”不會改變俄烏戰局。



新華社報導，烏沙科夫16日表示，普京當天與特朗普通電話，討論俄美關係和俄烏衝突等議題，並告訴對方，即便美國向烏克蘭提供“戰斧”巡航導彈，也不會改變俄烏戰場局勢。



烏沙科夫說，普京在通話中重申俄方致力於通過政治和外交途徑解決烏克蘭危機的承諾。就美國可能向烏克蘭提供“戰斧”導彈，普京重申，“戰斧”導彈不會改變戰場局勢，只會對俄美關係以及圍繞烏克蘭危機的調解行動造成“重大損害”。普京還表示，俄軍在對烏特別軍事行動的整條接觸線上完全掌握戰略主動權。



特朗普將於17日在白宮與澤連斯基會晤，預計雙方將商討美向烏提供“戰斧”巡航導彈問題。據美國媒體報導，澤連斯基說，他與特朗普會晤的主要議題將是加強烏防空和遠程打擊能力，以及保持對俄壓力。



分析人士指出，美烏此時討論“戰斧”問題意在對俄施壓，烏方希望獲得對俄縱深打擊能力，增加談判籌碼。美方希望迫使俄方與烏方談判。不過，俄方有應對“戰斧”的能力，美方提供“戰斧”的意願和能力也有限，烏方即便獲得該導彈短期內也很難對局勢產生太大影響。



分析人士認為，在當前特朗普急於促成俄烏停火、烏方總體處於劣勢的背景下，烏方要求得到“戰斧”主要是為了增加對俄談判籌碼，釋放美國加大對烏支持的信號。澤連斯基此前說，烏克蘭獲得“戰斧”並不一定會使用，只要擁有它就能使俄羅斯重回談判桌。



近期，特朗普再三放話稱，正考慮經北約歐洲成員國向烏克蘭提供射程可覆蓋俄首都莫斯科的“戰斧”巡航導彈。俄方近來對美烏有關“戰斧”的動向不斷發出警告。俄羅斯外交部長拉夫羅夫本月15日表示，美方若決定向烏提供“戰斧”導彈，將對俄美關係造成巨大損害。