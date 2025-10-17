美國政府“停擺”還要多久？

中評社北京10月17日電／美國國會參議院16日對臨時撥款法案進行第十次表決，法案依舊未能通過。美國聯邦政府“停擺”已進入第三周，多項公共服務陷入停滯，美國經濟運行和社會運轉正承受衝擊。



新華社報導，媒體和分析人士認為，目前美國共和、民主兩黨在關鍵問題上互不妥協，加上兩黨都試圖利用“停擺”服務各自政治目的，政府“停擺”恐仍將持續，其多重負面影響也將加劇。



多領域遭波及



兩周以來，美國政府“停擺”已波及航空運輸、公共服務、數據發佈等多個領域，在影響民眾日常生活的同時給美國經濟前景帶來不確定性。



據媒體報導，政府“停擺”期間，已有約75萬所謂“非必要崗位”的聯邦僱員被迫無薪休假，數十萬“必要崗位”政府僱員無薪上班；另有數據顯示，截至本月10日，有超過4000名聯邦僱員收到解雇通知。



政府“停擺”對經濟社會的影響正在蔓延。空中交通管制員、機場安檢員等“必要崗位”聯邦僱員的缺勤現象和請假比例高於平時，導致旅客安檢時間延長、航班延誤或取消。美國交通部長肖恩·達菲月初表示，由於空中交通管制員人手不足，53%的航班出現延誤，遠超平時的5%水平。



美國部分博物館等公共設施以及國家公園的遊客中心、公共廁所也因政府“停擺”而關閉。行政審批、簽證辦理以及福利發放等也可能延遲。

