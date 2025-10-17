韓國經貿談判團加緊對美磋商

中評社香港10月17日電／韓聯社報導，韓國政府負責經貿事務的多名高官16日在華盛頓會見美方人士，加緊對美經貿談判。



當天，韓國產業通商部長官金正官、總統辦公室政策室長金容范、產業部通商交涉本部長呂翰九訪問華盛頓的美國商務部大樓，同美國商務部長霍華德·盧特尼克舉行磋商，時長約2小時。金容范在會後回答韓聯社記者提問時表示，雙方在兩個小時裡進行了充分討論。被問及是否有進展時，金容范未作正面回答，僅表示“開了2小時的會議”。



談判關鍵在於韓國對美投資3500億美元的形式，其間韓美雙方圍繞該問題存在意見分歧，導致談判陷入僵局兩個多月，近日雙方似乎為談判找到突破口，引發關注。但雙方在何種高度縮小意見分歧，尚不清楚。



當天稍早前，金容范和金正官在白宮艾森豪威爾行政辦公樓會見白宮管理和預算辦公室（OMB）主任羅素·沃特，呂翰九也陪同在座。金正官在會後向韓聯社記者透露，雙方就“MASGA”（造船合作項目）進行富有建設性的對話。被問及雙方是否就中國日前針對韓國造船企業韓華海洋的5家美國子公司發佈制裁措施交換意見時，金正官回答說，雙方未討論相關內容，主要商討（MASGA）具體項目。



金容范在訪問白宮管理和預算辦公室前向媒體記者表示，該辦公室在造船合作方面發揮舉足輕重的作用，今天主要聽取美方意見，並就雙邊造船合作具有何種意義與美方進行交流。但他並不期待該辦公室為推動韓美經貿磋商圓滿達成協定發揮作用，稱今天將主要聽取美方對造船合作的意見。



經濟副總理兼企劃財政部長官具潤哲也于15日抵達美國，助力談判團加緊對美磋商。具潤哲為出席二十國集團（G20）財長和央行行長會議等多場國際會議而訪美，並另行會晤美國財務部長斯科特·貝森特，對美方提出的預付投資款的要求表示為難，稱預付款項會給韓國匯市帶來不利影響。據悉，韓方向美方提出，對美投資注資期限延長至10年，避免韓國美元儲備驟減的方案。



具潤哲當天在位於華盛頓的國際貨幣基金組織（IMF）總部接受韓國記者團採訪時還表示，負責相關事務的部長（指貝森特）瞭解（難以全額預付3500億美元投資款項的）韓方立場，但能否說服美國總統特朗普並使其接受韓方訴求還是個未知數。