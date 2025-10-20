《台北姑娘》創作研討會：以共鳴連兩岸民心

紀念台灣光復80周年原創廣播劇《台北姑娘》創作研討會在北京台灣會館召開（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月20日電（記者 陳思遠）17日下午，紀念台灣光復80周年原創廣播劇《台北姑娘》創作研討會在北京台灣會館召開。為總結創作經驗、優化作品傳播效果，廣播劇界專家、涉台學者、黑龍江廣播電視台主創團隊及媒體代表參會並建言獻策，圍繞作品的時代價值、創作提升方向及宣傳推廣路徑展開深入交流。



《台北姑娘》廣播劇以台灣光復後在陸台胞返鄉、台灣義勇隊在中國共產黨的領導下在兩岸開展敵後工作為大背景，展現台灣同胞對重回祖國懷抱的喜悅，再現兩岸同胞共禦外侮的歷史。7月16日，國台辦發言人陳斌華也在例行新聞發布會上介紹該劇相關情況。



研討會上，主創團隊分享了創作歷程與突破。導演王興斌提出“扎根於泥土是創作的基礎”，為還原故事細節，團隊多次開展采風，真實呈現兩岸人民的生命境況與身份認同。他表示，創作中實現了兩大突破：一是突出中國共產黨在歷史進程中的行動作用，二是強化戰爭背景的敘事。此外，劇中巧妙選取歷史碎片串聯個體生命記憶，融入中國象棋、《大學》、星空、月亮、“苦櫧豆腐”等兩岸民眾熟悉的民族文化符號，搭建起兩岸同胞血脈相守、重構共同記憶的橋梁。劇中侯天民扮演者武術也分享了角色塑造經驗，提及創作中成功克服口音差異、年齡跨度演繹、正面人物辨識度提升及台詞與場景融合等挑戰。

