台灣社團走進水滴公司　共探產業融合新路徑

台灣科技類社團參加由北京海峽兩民間促進交流會科技專委會召開的“攜手共進 智創先鋒”兩岸科技交流主題沙龍（主辦方供圖） 中評社北京10月18日電（中評社報導組）孟冬之初，橙黃橘綠。2025年10月16日，由北京海峽兩岸民間交流促進會和朝陽區人民政府共同主辦的2025海峽兩岸社團交流節在望京小街開幕。活動當天下午，台灣科技類社團齊聚水滴公司，參加由北京海峽兩民間促進交流會科技專委會召開的“攜手共進 智創先鋒”兩岸科技交流主題沙龍活動。此次活動旨在搭建兩岸科技領域交流合作的優質平台，深化兩岸科技產業融合發展，進一步增進兩岸同胞之間的情誼。



科技專委會主委沈寓實發表了熱情洋溢的歡迎辭。他對台灣科技類社團的到來表示熱烈歡迎，並強調了兩岸科技交流合作的重要意義。他指出，兩岸科技界有著各自獨特的優勢，加強交流合作能夠實現資源共享、優勢互補，共同推動科技進步和產業發展。



隨後進入了精彩的座談交流環節。活動邀請了代表團重要嘉賓及科技界代表圍繞兩岸科技交流即興發言。來自台灣的科技社團代表、在大陸發展的台胞以及大陸科技界的專家們結合自身的實踐經驗和專業領域，就兩岸科技發展趨勢、前沿技術應用、科技企業合作模式等議題展開了深入探討。大家暢所欲言，分享了許多寶貴的見解和成功案例，同時也提出了諸多富有建設性的合作建議，現場氣氛熱烈而融洽。



嘉賓們在輕鬆愉快的氛圍中繼續深入交流，進一步探討合作的可能性和具體方式。大家紛紛表示，此次活動為兩岸科技界提供了一個難得的交流機會，不僅加深了彼此之間的瞭解和信任，更感受到了兩岸同胞血濃於水的深厚情誼。



此次台灣科技類社團走進水滴公司參加科技交流專委會座談活動在熱烈友好的氛圍中圓滿結束。活動的成功舉辦為兩岸科技領域的交流與合作注入了新的活力，為推動兩岸科技產業深度融合、促進兩岸同胞心靈契合發揮了積極作用。與會各方期待未來能夠繼續加強交流合作，共同開創兩岸科技發展的美好未來。