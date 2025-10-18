台灣職業類社團參訪兩岸科創中心

參加海峽兩岸社團交流節的台灣職業類社團參訪兩岸科創中心（主辦方供圖） 中評社北京10月18日電（中評社報導組）金秋十月，碩果飄香。參加海峽兩岸社團交流節的台灣職業類社團於2025年10月16日參訪兩岸科創中心並參加京台產業合作主題沙龍活動。活動旨在搭建兩岸職業類社團交流合作平台，深化兩岸產業融合發展，增進同胞情誼。



10月16日下午，參訪團一行來到北京經濟技術開發區亦城時代廣場，參觀兩岸科技創新中心。在北京市台辦、兩岸科創中心相關人員及在京台胞代表的陪同下，嘉賓們首先參觀了科創中心展廳的“科技創新融合發展”主題展。通過詳實的介紹和生動的展示，嘉賓們全面瞭解了兩岸產業合作的獨特優勢、堅實基礎以及大陸方面提供的各項支持政策，對大陸的科技創新生態和廣闊市場前景有了更直觀、更深刻的認識。



參觀結束後，一場聚焦實踐的座談交流在兩岸科技創新中心舉行。與會嘉賓圍繞“創新、聯動、融合、共贏”的主題展開了更具針對性的探討。來自台灣的職業類社團代表、在大陸發展的台胞以及大陸的產業專家結合各自領域專長與實踐經驗，就兩岸職業發展、產業創新、青年創業、文化交流等議題暢所欲言，分享了寶貴見解，提出了許多富有建設性的合作建議。



與會嘉賓紛紛表示，此次參訪為大家提供了一個難得的交流機會，不僅加深了對大陸發展機遇和政策的瞭解，更感受到了兩岸同胞血濃於水的情誼。大家一致認為，兩岸職業類社團應進一步加強聯繫，發揮各自優勢，在創新中尋找機遇，在聯動中匯聚力量，在融合中實現共贏。



參訪在熱烈友好的氛圍中圓滿結束。本次參訪不僅加深了彼此的瞭解，更增進了兩岸同胞的情誼，為未來的合作描繪了更加廣闊的藍圖。與會各方期待在不遠的將來能夠再次相逢，共話發展，共譜新篇。



此次台灣職業類社團走進兩岸科創中心的京台產業合作主題沙龍活動成功舉辦，為兩岸職業領域的交流與合作注入了新的活力，也為推動兩岸產業深度融合、促進兩岸同胞心靈契合發揮了積極作用。