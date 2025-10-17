王毅同加拿大外長阿南德會談

中評社北京10月17日電／10月17日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同加拿大外長阿南德會談。



新華社報導，王毅表示，今年是中加建交55周年。習近平主席同卡尼總理互致信函，為中加關係改善發展指明了方向。兩國總理不久前舉行富有建設性的會見。外長此次訪華為雙方重溫建交初心、推動中加關係“再出發”提供重要契機。



王毅表示，中加關係發展歷程表明，兩國雖制度、道路不同，但始終擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，完全可以在相互尊重基礎上，成為彼此成就、共同發展的伙伴。中方願同加方加強溝通，增進瞭解，排除干擾，重建互信，本著向前看精神，推進雙邊關係改善進程。希望加方恪守一個中國原則，維護好兩國關係的政治基礎。



王毅表示，中方願同加方一道，在兩國領導人重要共識引領下，以建交55周年和建立戰略伙伴關係20周年為契機，重啟各層級對話交往，推進解決各自合理關切，探討挖掘各領域合作，擴大人文交往，加強多邊事務溝通協作，共同捍衛多邊主義，共同維護國際經貿秩序，推動中加關係早日步入健康、穩定、可持續發展軌道。



王毅表示，當前國際形勢正經歷複雜深刻變化，單邊主義嚴重侵蝕現今國際體系。在此背景下，習近平主席提出全球治理倡議，順應時代進步潮流，得到各方積極響應，旨在構建更加公正合理的全球治理體系。希望加方予以支持呼應。



阿南德表示，加中傳統友誼深厚。今年是加中建交55周年和建立戰略伙伴關係20周年，具有里程碑意義。卡尼總理高度重視對華合作，致力於重新校準加中關係。當前兩國關係改善勢頭良好，取得積極進展。希望雙方在兩國領導人共識基礎上，打造經貿合作、安全合作、全球治理、人文交流四根支柱，提升加中戰略伙伴關係水平。加方奉行一個中國政策，願同中方加強高層交往，深化互信，用好外交、經貿等領域對話磋商機制，推動貿易、農業、旅遊、能源、人文等領域合作。歡迎中國企業到加投資興業。加方堅定支持多邊主義，願同中方密切多邊協調，共同維護聯合國地位，支持自由貿易。