高市早苗能否當選日本首相？

中評社北京10月17日電／日本將於21日召集臨時國會，其間將舉行首相指名選舉，選出首相石破茂的繼任者。由於傳統盟友公明黨退出執政聯盟，自民黨新總裁高市早苗能否當選首相仍是疑問。當前日本各政黨如何博弈？存在哪些變數？選舉結果有幾種可能？



當前形勢如何



新華社報導，高市4日當選自民黨總裁，要想成為日本首相，還需在首相指名選舉中勝出。隨著自民黨與公明黨的執政聯盟宣告破裂，部分在野黨嗅到機會，近期密集舉行黨際會談。



15日，立憲民主黨、國民民主黨、日本維新會三個在野黨舉行黨首會談。三黨在國會議席數相對較多，如果能組建聯盟，推選統一競選者，將有望阻止高市當選首相。但是，15日的會談中，三黨未能在政策方面達成一致。



日本維新會近日與自民黨迅速靠近。該黨16日至17日連續兩天在國會與自民黨舉行政策磋商，意在探索組建執政聯盟。維新會聯合黨首藤田文武17日在記者會上表示，雙方磋商取得很大進展，已進入最終協調階段。藤田還表示，該黨將停止與立憲民主黨和國民民主黨的磋商。



立憲民主黨17日表示，鋻於維新會停止磋商的決定，立憲民主黨將轉變策略，在首相指名選舉中投票給本黨黨首野田佳彥。



日本媒體此前報導，主要在野黨曾試圖與公明黨合作，但維新會與自民黨磋商進展引發新的變化。日本共同社17日報導，公明黨高層當日表示，該黨開始調整策略，在首相指名選舉中，即使在野黨候選人進入決選投票階段，公明黨也不會投票給在野黨黨首。



存在何種變數



如果能在首相指名選舉中獲得維新會支持，高市的勝算將大大增加。眼下，自民黨與維新會在修憲、外交與安全保障、能源等政策上達成一致，但在食品消費稅、政治捐款方面存在顯著分歧，能否最終組建執政聯盟仍需觀望。

