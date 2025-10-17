拉美多國譴責美國中情局在委內瑞拉秘密行動

中評社北京10月17日電／美國總統特朗普15日稱，他已授權美國中央情報局在委內瑞拉開展秘密行動，並聲稱五角大樓正考慮在委內瑞拉領土內發起“反毒”打擊。拉美多國政府、政黨、地區組織及專家學者對此予以強烈譴責，認為美國這一舉動嚴重違反國際法，侵犯別國主權，威脅地區和平穩定。



新華社報導，巴西執政黨勞工黨16日發表聲明，強烈譴責美國此舉違反國際法、侵犯委內瑞拉主權，不可接受。聲明說，中情局長期在南美國家資助和策劃破壞穩定的非法行動，圖謀推翻美國政府眼中的“敵對政權”。這些行徑給整個南美大陸留下了干涉、違法、政變、鎮壓和血腥獨裁的深刻印記。“今天，我們不能容忍那段充滿壓迫的黑暗歷史重演，不能接受拉美國家主權又一次遭受攻擊。”



巴西總統盧拉16日表示，巴西不接受一個國家干涉另一個國家，“南美洲需要通過對話和尊重來解決自己的問題”。



針對美方舉動，委內瑞拉總統馬杜羅15日在委內瑞拉國家電視台轉播的活動上說，委內瑞拉抵制美國中央情報局策劃的政變，拉美地區對此行徑“不歡迎、不需要”，並強烈抨擊。



古巴國家主席迪亞斯-卡內爾16日在社交媒體發文，對馬杜羅和委內瑞拉人民表達支持，呼籲團結。



玻利維亞總統阿爾塞16日在社交媒體上呼籲國際社會關注中情局行動帶來的風險。他指出，美國政府悍然違反國際法，命令中情局在委內瑞拉實施秘密行動，這是赤裸裸的威脅。他警告，這種軍事行動升級可能危及拉美與加勒比地區的和平與穩定。



墨西哥總統辛鮑姆同日表示，墨西哥反對任何形式的外部干涉。

