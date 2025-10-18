中評現場：兩岸專家香港論台灣光復80周年

兩岸和平發展聯合總會理事長沈墨同致開幕詞（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港10月18日電（記者 袁曉麥）10月17日，以“紀念抗日戰爭勝利暨台灣光復八十周年”為主題的第五屆和平發展論壇在香港中銀大廈舉行。來自海峽兩岸以及香港的7位專家學者擔任主講嘉賓，圍繞台灣光復歷史、兩岸關係、“一國兩制”台灣方案、香港抗戰歷史、弘揚抗戰精神等議題進行深入探討。



紀念座談會由兩岸和平發展聯合總會、中評智庫基金會主辦。來自兩岸及香港的主講嘉賓有：香港中國學術研究院院長、中國社會科學院台港澳研究中心主任黃平，台灣統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林，中國評論通訊社總編輯、中評智庫基金會秘書長羅祥喜，台灣銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌，原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會會長林珍，香港亞太戰略安全研究所所長李風，全國人大代表、中國和平統一促進會常務理事、兩岸和平發展聯合總會台灣研究中心主任凌友詩。



兩岸和平發展聯合總會理事長沈墨同在開幕致辭中表示，舉辦此次座談會，旨在匯聚兩岸有識之士的智慧，達成三個層面的深切期望：第一，是正本清源，共同捍衛歷史真相。希望各位專家學者能以嚴謹的學術精神，深入梳理抗戰歷史與台灣光復的史實與法理，徹底批駁“台獨史觀”與“台灣地位未定論”等謬論，讓歷史說話，用史實發言。



第二，是凝聚共識，共同弘揚民族精神。偉大的抗戰精神，是兩岸同胞共同的精神財富。在新的歷史條件下，我們應共同傳承這份精神，將其轉化為推動兩岸關係和平發展、實現民族復興的強大動力。



第三，是啟迪未來，共同探索融合路徑。前事不忘，後事之師。我們希望本次論壇能成為思想的盛宴，不僅回顧歷史，更能為增進兩岸同胞福祉、深化兩岸融合發展、探索兩岸統一前景，建言獻策，凝聚智慧。

