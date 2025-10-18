筆墨同心　紀念台灣光復八十周年書畫展啟動

開幕式現場（中評社 海涵攝） 中評社北京10月18日電（記者 海涵）“光耀中華·民族復興”紀念台灣光復80周年書畫展10月17日在北京台灣會館開幕。中央台辦、國務院台辦副主任趙世通出席開幕式，北京市台辦、市台聯、市黃埔軍校同學會、東城區等有關單位負責人共同出席活動。來自海峽兩岸的80餘位書畫界代表、文化界人士齊聚一堂，以筆墨致敬歷史，以丹青共繪民族復興的美好願景。



本次展覽由北京海峽兩岸書畫家聯誼會、台灣光復紀念協會、中國旺旺聯合主辦，北京市台聯、北京市黃埔軍校同學會支持舉辦，展期自10月13日至18日，共展出80餘幅精品力作，涵蓋書法、國畫、油畫等多種藝術形式，集中展現兩岸及港澳藝術家對民族歷史的深情回望與對未來的共同期許。



中國書法家協會名譽主席蘇士澍在致辭時表示，本次展覽作品，不僅展現了高超的藝術造詣，更傳遞出深沉的歷史情懷與時代精神。它們生動詮釋了台灣與大陸之間不可分割的文化血脈，也熱情謳歌了中華民族百折不撓、砥礪前行的奮鬥歷程。在推動兩岸關係和平發展、促進祖國完全統一的歷史進程中，文化的力量不可替代，藝術的作用不容忽視。我們應繼續用好筆墨這一無聲的語言，搭建理解之橋、凝聚共識之力、共繪復興之景。



台灣光復紀念協會執行秘書長羅至善指出，歷史早已證明，祖國強，則台灣興；祖國弱，則台灣苦。台灣的命運始終與祖國的興衰緊密相連，這是任何人、任何勢力都無法改變的歷史邏輯。



旺旺集團北京首席代表林天良表示，兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是當前兩岸關係的最大公約數，不管兩岸關係如何變化，中華文化根基始終存在，因為中華文化的DNA早已深植所有炎黃子孫血脈之中。

