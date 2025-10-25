羅祥喜：從台灣光復看兩岸關係前景

（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港10月25日電（記者 袁曉麥）中國評論通訊社總編輯、中評智庫基金會秘書長羅祥喜，日前在香港舉辦的、以“紀念抗日戰爭勝利暨台灣光復八十周年”為主題的第五屆和平發展論壇上發表主題演講——從台灣光復看兩岸關係前景。論壇由兩岸和平發展聯合總會與中評智庫基金會主辦。



羅祥喜表示，今年是台灣光復80周年。1945年10月25日，被日本殖民統治長達半個世紀的台灣正式重歸祖國懷抱，這是中華民族浴血抗戰的偉大勝利成果，是二戰戰後國際秩序的重要基石，更是兩岸同胞共同的歷史記憶與民族榮光。在歷史的關鍵節點回望台灣光復，其深刻的現實意義與昭示的兩岸關係必然前景，值得深思。



首先，台灣光復的本質是中國恢復對台灣行使主權



“台灣光復”這一稱謂本身，就明確無誤地宣告：被日本強行割占並殖民統治五十年的台灣，最終回到了祖國的懷抱。這不是領土的“新得”，而是主權的“恢復”。自古以來，歷代中國政府均對台灣行使管轄權。明末清初，鄭成功驅逐荷蘭殖民者收復台灣，清政府隨後設立台灣府，將其正式納入中國版圖。1895年甲午戰敗，簽訂《馬關條約》，被迫割讓台灣是中華民族的屈辱；1945年抗戰勝利，台灣依據《開羅宣言》《波茨坦公告》回歸中國，則是民族尊嚴的洗雪。台灣光復的本質，是中國恢復對固有領土行使主權。紀念台灣光復八十周年，更應強調這一歷史事實。

