人大重陽發布重磅成果　為世界貢獻中國智慧

《不確定性中的確定性：全球2050評估與未來展望》研究報告發布（主辦方供圖） 中評社北京10月18日電（實習記者 許思悅）10月17日，由中國人民大學主辦、中國人民大學重陽金融研究院（人大重陽）與全球領導力學院承辦的明德戰略對話（2025）在北京隆重舉行。會議以“中國式現代化，全球化新動能”為主題，匯聚來自中國、美國、英國、俄羅斯、意大利、波蘭、德國等多國前政要、知名學者、意見領袖與媒體代表，共同探討世界變局下的全球治理、技術革命與人類未來發展。



論壇上，人大重陽系統發布五項重磅研究成果，包括《不確定性中的確定性：全球2050評估與未來展望》研究報告以及四部新書：《歐美學術界感知中國式現代化——明德戰略對話2024》《國際激烈角鬥中的中國——對話16位美歐俄知名專家》《世界看新時代中國2025》和《國家復利式發展與中國發展優勢》。這些成果系統闡釋了中外對話對於全球與中國發展的重要意義，為世界各國在不確定性中尋求確定性、為人類2050藍圖提供了中國智慧與學術參考。



《不確定性中的確定性：全球2050評估與未來展望》研究報告系統梳理了國際組織、主要國家和地區關於2050年的前瞻性規劃與共識預判，指出“2050年將是人類社會邁向可持續發展、科技躍遷與文明共存的關鍵節點”。報告認為，從全球視角看，未來25年國際秩序將經歷深刻重塑——經濟格局呈現“東升西降”，新興經濟體崛起成為世界增長主引擎；能源轉型與綠色投資引領全球新增長周期；AI、量子計算、生物技術等前沿領域將形成“集群式突破”，帶來效率躍升與倫理挑戰並存的新格局。此外，在中國發展部分，報告深入探討了我國“2050現代化戰略”演進脈絡，指出在“兩步走”戰略指引下，中國已在製造強國、科技自立、基礎設施、人口結構等關鍵領域形成系統性布局，展現出“確定性中的中國力量”。該報告不僅是中國首個系統性比較全球2050戰略的重磅智庫成果，也是中國學界以全球視野思考未來治理、以現實行動參與全球共識建構的學術貢獻，為世界各國規劃中長期發展目標提供了思想框架與經驗參考。