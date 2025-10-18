紀念台灣光復書畫展　台文化界人士作品亮相

“光耀中華·民族復興”紀念台灣光復80周年書畫展（中評社 海涵攝） 中評社北京10月18日電（記者 海涵）“光耀中華·民族復興”紀念台灣光復80周年書畫展10月17日在北京台灣會館開幕。中評社記者看到，眾多台灣文化界代表人士的書法、國畫、油畫作品亮相展覽，借由藝術表達，他們在揮毫潑墨中回望中華民族共禦外侮的崢嶸歲月、謳歌中華兒女砥礪前行的奮鬥歷程、書寫民族復興的美好願景。



現場共展出書法、國畫、油畫等作品80餘幅，集中展現兩岸各界人士對民族歷史的深情回望與對未來的共同期許。



此次展覽作品以書法居多，這些作品字字句句飽含對台灣光復歷史的深厚情懷，其中一部分內容摘錄自抗戰名將的語錄或詩作：有抗戰血性口號“寧為戰死鬼，不作亡國奴”，展現全民族抗戰的堅決鬥志；有張自忠誓言“吾一日不死，必盡我一日殺敵之責；敵一日不去，必以忠貞至死而已”，呈現中華兒女的錚錚鐵骨；有戰後詩作“焚香告烈士，煮酒宴嘉賓”，再現抗戰勝利後人們的澎湃激昂心緒……也有一部分內容是台灣抗日先烈後人書寫的真摯感言：“抗敵禦侮肝膽裂，河山重光振中華”“光復台灣山河壯，長存浩氣貫蒼穹”等，表達對歷史的銘記和對抗戰精神的讚揚。



展覽中也有不少繪畫作品，作品中既有對祖國山河、家園故土的深情描繪，也有對乙未戰爭、台灣光復等重大歷史節點的深情再現，更有對兩岸一家親、兩岸長相依的美好刻畫，《玉山》《抗戰最後勝利》《光復節的早晨》《兩岸有橋》《相依圖》等畫作總能吸引觀眾駐足觀看。