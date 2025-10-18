羅至善答中評：兩岸同屬一中是鐵一般事實

台灣光復紀念協會執行秘書長羅至善（中評社 海涵攝） 中評社北京10月18日電（記者 海涵）台灣光復紀念協會執行秘書長羅至善17日在京參加“光耀中華·民族復興”紀念台灣光復80周年書畫展開幕式。期間，他接受中評社記者採訪時表示，台灣自古就是中國領土的一部分，兩岸同屬一中是鐵一般的事實。



羅至善認為，台灣光復是尤為值得紀念的重要節日。80年前，隨著日本侵略者宣布無條件投降，台灣及澎湖列島正式重歸祖國版圖。這一歷史時刻不僅是台灣同胞的勝利，更是整個中華民族反侵略鬥爭的光輝里程碑。



“兩岸同胞共同紀念台灣光復80周年，就是用抗戰的血淚史證明民族復興的意義。”羅至善說，這有助於促進兩岸同胞攜手追求民族復興、振興中華。他提出，紀念台灣光復80周年，必須永遠銘記台灣同胞浴血抗爭的抗日鬥爭史；更要認清一個真理：台灣光復與世界反法西斯戰爭暨中國人民抗日戰爭勝利息息相關，台灣命運與祖國命運始終緊密相連、休戚與共。



除了書畫展，近來，還有不少影視作品講述台灣光復歷史。對於採用多種藝術形式紀念台灣光復80周年，羅至善認為，通過藝術表達可以傳遞精神力量，更加生動地展現出家國情懷。他舉例，書畫作品中體現中華文化基因，可以讓兩岸年輕人瞭解到，兩岸密不可分，中華文化是兩岸共同的根脈，這絕非任何勢力可以割斷的。



對於近來所謂“台灣地位未定”雜音，羅至善予以駁斥。他告訴中評社記者，台灣自古就是中國領土的一部分。兩岸同屬一中是鐵一般的事實，《開羅宣言》《波茨坦公告》等對此有清楚明白的闡述，毋庸置疑。羅至善進一步說明，1943年《開羅宣言》明確“日本所竊取中國之領土，例如東北四省、台灣、澎湖列島等歸還中國”；1945年《波茨坦公告》再次確認這一原則，這不僅是國際社會的共識，更是歷史的鐵律。正是因為中國人民歷經14年浴血奮戰，在世界反法西斯戰爭中做出巨大犧牲，才最終贏得民族獨立，為台灣光復奠定了堅實基礎。



