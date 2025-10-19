林天良答中評：台胞要認清自身民族定位

旺旺集團北京首席代表林天良（中評社 海涵攝） 中評社北京10月19日電（記者 海涵）旺旺集團北京首席代表林天良17日在京參加“光耀中華·民族復興”紀念台灣光復80周年書畫展開幕式。期間，他接受中評社記者採訪時表示，台灣人要認清自己的民族定位，台灣人就是中國人。



林天良說，眾多中國將士和同胞們犧牲寶貴生命，取得抗日戰爭勝利，台灣才得以重歸祖國懷抱、台灣人民才能重新獲得民族尊嚴。也由此，才造就了之後台灣的繁榮與富足。



“所有台灣人都不能忘記台灣光復的歷史，”林天良說，這段歷史不容篡改。台灣同胞更要認清自己的民族定位，這個定位十分清楚——台灣人就是中國人。



林天良直指，“一些台灣人不承認自己是中國人，這是數典忘祖的不肖子孫。”他強調，紀念台灣光復很有必要，可以讓台灣同胞正視這段歷史，歷史不容遺忘。



對於近來所謂“台灣地位未定”謬論，林天良說，應該回到國際法去看，無論是《開羅宣言》還是《波茨坦公告》，都講得清清楚楚，台灣已經回歸中國懷抱。此外，中國戰區台灣地區接受日軍投降儀式在台北公會堂舉行，這一點也十分有力地說明了台灣回歸中國的事實。



林天良認為，台灣地位問題清晰明了。當前，美國在這一議題上推波助瀾，企圖將這一問題複雜化。這是因為，美國出於獲得最大利益的考量，不希望看到兩岸統一。



在美國的要求下，台灣防務預算不斷提高、島內義務兵役期從過去的4個月延長至1年。林天良分析，防務預算的提高意味著資源需要重組，就會擠壓到教育、醫療等民生項目。台灣用原本該給民生的預算高價購入美國將要淘汰的武器，這令台灣民眾感到受傷。此外，義務兵役期延長，對台灣年輕人而言也是一個壓力。因此，台灣目前所進行的“軍備競賽”毫無意義。