特朗普見澤連斯基　排除美俄烏三方會

中評社香港10月18日電／美國總統特朗普17日在白宮與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談，排除近期舉行美俄烏領導人三方會晤的可能性，並在美國可能向烏提供“戰斧”巡航導彈一事上降低了調門。



新華社報導，在閉門會談前的媒體開放環節，特朗普表示，按照他的設想，擬在匈牙利舉行的將是他與俄羅斯總統普京的“雙邊會晤”、而非美俄烏領導人三方會談。特朗普還說，與普京會晤期間，他將與澤連斯基保持聯繫。



澤連斯基表示，加沙地帶停火帶來的“勢頭”有助於結束持續逾三年半的俄烏衝突。獲得安全保障對烏克蘭來說是“最重要的事情”。他建議用烏克蘭生產的大量無人機向美國換取“戰斧”導彈。



就“戰斧”導彈問題，特朗普表示，美國也需要“戰斧”及其他美國製造、已經運往烏克蘭的武器。他同時承認，向烏提供“戰斧”將導致局勢“升級”，並稱“希望我們能夠不用考慮‘戰斧’導彈就結束戰爭”。



今年早些時候，特朗普施壓烏克蘭在領土問題上作出讓步以結束俄烏衝突，9月下旬又宣稱烏有能力“奪回整個烏克蘭”，恢復領土原狀。17日當天被記者問及烏克蘭是否需要以領土換和平時，特朗普只是說：“誰也不知道。”



被問及烏克蘭願為結束衝突作出哪些讓步時，澤連斯基說，首先，需要坐下來談；其次，需要停火。他指稱俄羅斯不願回到談判桌，呼籲美國對俄施加壓力。澤連斯基還說，俄羅斯近日襲擊烏能源基礎設施，美國能源公司已準備提供幫助。



8月15日，特朗普與普京在美國阿拉斯加州安克雷奇市舉行美俄領導人4年多來首次面對面會晤，但未達成任何協議。俄烏停火談判迄今陷入僵局。本月16日，特朗普與普京進行長時間通話，隨後宣佈兩人近期將在匈牙利首都布達佩斯會晤。