聯合國副秘書長進入加沙　呼籲開放所有口岸

中評社香港10月18日電／聯合國秘書長發言人迪雅裡克17日說，聯合國分管人道主義事務的副秘書長兼緊急救援協調員湯姆·弗萊徹當天進入加沙地帶。他是加沙停火第一階段協議生效後進入加沙地帶的最高級別聯合國官員。



新華社報導，迪雅裡克在紐約聯合國總部舉行的午間記者會上說，弗萊徹幾小時前從埃及進入以色列，經凱雷姆沙洛姆口岸進入加沙地帶，隨後乘車前往加沙地帶中部城市代爾拜拉赫，訪問聯合國世界糧食計劃署支持的一家烘焙店，並會見聯合國相關機構駐加沙地帶辦事處負責人。按計劃，弗萊徹當晚將會見更多人道主義工作者，並在加沙地帶過夜。



據迪雅裡克介紹，弗萊徹16日訪問加沙地帶南部與埃及之間的拉法口岸，看到滿載援助物資的卡車駛向加沙地帶東南部與以色列接壤的凱雷姆沙洛姆口岸，還訪問收治數百名從加沙地帶撤離巴勒斯坦人的埃及阿里什醫院。聯合國及其合作夥伴當天繼續在凱雷姆沙洛姆口岸和加沙地帶中部與以色列接壤

的基蘇菲姆口岸收集援助物資，以期分發給加沙地帶民眾。



弗萊徹此行期間呼籲以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）落實停火協議，強調需要開放所有口岸，以便援助物資大規模運入。



以色列政府14日以哈馬斯未能按時移交所有被扣押人員遺體為由，決定暫停重新開放對於運送援助物資至關重要的拉法口岸。這一口岸2024年5月以來被以色列控制。聯合國人道主義事務協調廳說，由於以色列推遲開放拉法口岸，發自埃及的援助卡車只能繞道前往凱雷姆沙洛姆口岸，在那裡接受以方檢查後才能進入加沙地帶。



世界糧食計劃署17日說，自停火協議生效以來，平均每天大約560噸食品運入加沙地帶，但遠遠低於實際所需。而且，世界糧食計劃署難以進入包括加沙城在內的加沙地帶北部地區開展物資分發，呼籲以色列開放埃雷茲等加沙地帶北部與以色列接壤的口岸。