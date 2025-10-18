古特雷斯提議明年聯合國人員編制減18.8%

中評社香港10月18日電／聯合國秘書長古特雷斯17日提議將聯合國2026年人員編制削減18.8%，與2025年核准的人員編制相比，減少2681個職位，降至11594個。



新華社報導，古特雷斯當天向聯合國大會第五委員會提交修訂後的2026年常規預算方案，他提議將2026年預算下調至32.38億美元，與2025年相比減少5.77億美元，降幅為15.1%。古特雷斯此前提出的2026年常規預算為37.15億美元，人員編制為14275個職位。



古特雷斯表示，修訂預算方案反映了聯合國改革的緊迫性，是對財政形勢變化和會員國期望的回應。雖然擬議削減幅度顯著，但相關削減經過調整，以保持聯合國工作的三大支柱，即和平與安全、發展和人權之間的平衡。相關削減措施主要針對聯合國秘書處較大型部門，重點包括優化資源、精簡行政服務、整合職能以及探索成本更低的交付模式。



據古特雷斯介紹，截至2024年年底，聯合國會員國拖欠的會費高達7.6億美元，其中大部分迄今仍未繳納。截至今年9月底，聯合國僅收到會員國2025年度攤款的66.2%，大幅低於去年同期的78.1%。鋻於目前收入的不確定性，即使在削減近6億美元支出後，聯合國到2025年年底仍可能出現超過4.5億美元的赤字。