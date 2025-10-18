古巴民眾集會聲援委內瑞拉　抗議美國軍事威脅

中評社香港10月18日電／5萬多古巴民眾17日聚集在首都哈瓦那總統大道的西蒙·玻利瓦爾雕像前，抗議美國軍事威脅委內瑞拉，表達對委內瑞拉人民和政府的堅定支持。



古共中央第一書記、古巴國家主席迪亞斯-卡內爾，古巴總理馬雷羅以及古共中央政治局委員、中央組織書記莫拉萊斯等古巴黨政領導人出席集會。



委內瑞拉全國代表大會第一副主席佩德羅·因方特在集會上代表委方發言。他譴責美國仍奉行“門羅主義”，將拉美視為“後院”，公開推動對委內瑞拉的軍事行動，企圖推翻委內瑞拉政權、掠奪石油等自然資源。他呼籲美國立即停止充斥仇外情緒的言論，停止將委內瑞拉人與犯罪團夥相提並論，並終止針對拉美人民的迫害和污名化政策。



新華社報導，莫拉萊斯在致辭中指出，美國在加勒比地區的軍事部署公然違反國際法和《聯合國憲章》。他強調，古巴不僅捍衛委內瑞拉自決權，也捍衛整個美洲的尊嚴。這場集會再次表明古巴長期以來支持人類正義事業、反法西斯鬥爭以及反對帝國主義強制封鎖和不公行為的立場。



集會現場隨處可見委內瑞拉國旗。57歲的哈瓦那市民奧馬爾·奧利瓦雷斯接受新華社記者採訪時說，美國對委內瑞拉的威脅也是對整個拉美的威脅，古巴人民必須站出來。他表示，支持委內瑞拉對古巴人民來說意義重大，因為兩國有深厚的兄弟情誼。



集會期間，迪亞斯-卡內爾向因方特贈送一本簽名簿，內含來自古巴全國超過400萬民眾的簽名，表達古巴對委內瑞拉的支持。



近期，美國以“打擊販毒”為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦。自9月以來，特朗普政府宣稱在委內瑞拉附近公海擊沉至少5艘所謂“運毒船”並打死27名“毒販”。而美國緝毒署近年報告顯示，委內瑞拉並非流入美國毒品的主要來源地。